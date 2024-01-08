تكنولوجيا: ‏Myrow تكشف عن حاسب لوحي بحجم 22 بوصة يتكامل بسلاسة مع جهاز Concept2 الخاص بك #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هل أنت مستعد لتحويل تجربة Concept2 الخاص بك وجعل التجديف أكثر متعة؟

حسنًا، تقدم شركة Myrow الجهاز اللوحي مقاس 22 بوصة في فعاليات CES2024، ويشمل الجهاز دروس البث المباشر وإحصائيات قوية مع مجتمع من المجدفين للتمرين معهم.

يتكامل الحاسب اللوحي Myrow بسلاسة مع جهاز Concept2 الخاص بك. ستتمكن من الانتقال على الفور إلى دروس البث المباشر لجميع مستويات اللياقة البدنية، بقيادة مدربين رائعين.

ستتمكن ايضًا من تقييم أدائك وتحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك من خلال تحليلات Myrow القوية، وجدولة صفوف المجموعة مع الأصدقاء.

وحسبما ورد، تم تصميم الجهاز اللوحي ليمنحك وصولاً ديناميكيًا إلى جميع إحصائياتك في مكان واحد من خلال شاشة عالية الدقة رائعة كاملة الألوان بحجم 22 بوصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك المزامنة مع Concept2 Online Logbook عبر الجهاز اللوحي.

علاوةً على ذلك، ستتمكن من إنشاء التدريبات المخصصة الخاصة بك بسهولة. هناك أيضًا مجموعة واسعة من التدريبات المعدة مسبقًا وخطط التدريب والتحديات، بما في ذلك تمرين اليوم الخاص بـ Concept2.

تأمل Myrow في فتح الطلبات المسبقة في وقت ما في فبراير، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في أبريل. سيكلف الجهاز 499 دولار، مع اشتراك إضافي قدره 30 دولار شهريًا للحصول على التدريبات حسب الطلب.

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