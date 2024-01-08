تكنولوجيا: Acer تطلق Predator SpatialLabs View 27 وView Pro 27 بمعدل تحديث 160 Hz في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer اليوم عن شاشات Predator SpatialLabs View 27 وView Pro 27 التي تنطلق بدقة 4K ومعدل تحديث 160 Hz.

تتميز شاشة Predator SpatialLabs View 27 بحجم 27 إنش، ومعدل تحديث 160 Hz، وجودة عرض UHD، كما تدعم الشاشة تقنية Nvidia G-Sync، وتقنية AMD FreeSync Premium، وتأتي بنسبة سطوع 400 nit، كما تدعم معايير Delta E.

وتدعم Acer الشاشات بتحسينات في البرامج لتعزيز إخراج محتوى ثلاثي الأبعاد، والتي تتضمن برنامج “SpatialLabs TrueGame” الذي يعمل على إستخدام تقنية التظليل ومحركات التشغيل لإنشاء ملفات تعريفية لمحتوى 3D.

كما تتضمن الشاشات نمط “3D Ultra” الذي يستخدم كاميرة إفتراضية ثانية لإضافة عمق على المحتوى، ولدعم المستخدمين في العمل مع مجموعة متنوعة من التكوينات ثلاثية الأبعاد.

وترتكز الشاشة أيضاً على ملف تعريفي ثلاثي الأبعاد مثبت مسبقاً الذي يتيح للاعبين تشغيل الألعاب التي تدعم تقنية SpatialLabs TrueGame مباشرة بعرض ثلاثي الأبعاد.

ولقد كشفت Acer عن قائمة بعناوين الألعاب التي تدعم هذه التقنية عبر موقع الشركة الرسمي، والتي تتضمن فئات مختلفة من الألعاب على أن يتم إضافة مجموعة جديدة شهرياً.

أيضاً من المقرر أن تدعم Predator SpatialLabs View 27 عرض ثلاثي الأبعاد بأدق التفاصيل وبإستجابة سريعة دون أن يتم فقدان أي تفاصيل، كما تتميز الشاشة بتقنية Acer الصوتية، عبر مكبرات صوتية أمامية مزدوجة بقدرة 2.5 W، كما تدعم صوت ثلاثي الأبعاد والصوت المكاني.

أيضاً تنطلق شاشة Predator SpatialLabs View Pro 27 بهدف دعم المحترفين من المبدعين والمصممين بميزة عرض ثلاثي الأبعاد لأعمالهم، ومن المقرر أن تتوفر Acer Predator SpatialLabs View 27 في الربع الثاني من هذا العام بسعر 1999 يورو.

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