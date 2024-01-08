شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تخطط لإطلاق قمرين صناعيين للتجسس خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة اقتناء الأسلحة الحكومية الكورية الجنوبية أنها تخطط لإطلاق قمرين صناعيين للتجسس هذا العام لمراقبة كوريا الشمالية بشكل أفضل، وهى خطوة قد تشعل سباق الفضاء بين الكوريتين.

وأوضحت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعى الكورى (DAPA)، في بيان اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أنه من المقرر إطلاق قمرين صناعيين بنظام رادار الفتحة التركيبية (SAR) على متن صاروخ "فالكون 9" من شركة "سبيس إكس" الأمريكية من قاعدة "كاب كانافيرال" للقوات الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية في أبريل ونوفمبر على التوالي.

وأضافت أنه عند تشغيل نظامي الأقمار الصناعية معًا من المتوقع أن تتمكن الأقمار الصناعية للتجسس من الكشف الفوري عن علامات الإنذار المبكر للهجمات النووية أو الصاروخية المحتملة من قبل كوريا الشمالية.

بدأت كوريا الجنوبية بإطلاق القمر الصناعي الكهروضوئي بالأشعة تحت الحمراء في ديسمبر، وهي تخطط لوضع 4 أقمار صناعية بنظام رادار الفتحة التركيبية في المدار بحلول 2025 لتعزيز القدرات الاستخباراتية الفضائية وسط التهديدات الصاروخية والنووية المتزايدة من قبل كوريا الشمالية، ويأتي إعلان كوريا الجنوبية بعد أيام من تعهد بيونج يانج بإطلاق ثلاثة أقمار صناعية أخرى للتجسس هذا العام.

يذكر أنه في نوفمبر وضعت كوريا الشمالية أول قمر صناعي للتجسس في مداره بعد محاولتين فاشلتين، وزعمت أنها التقطت صورًا لمواقع عسكرية رئيسية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.