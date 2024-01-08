شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار عملة "البيتكوين" لتصل لـ 43,240 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت عملة البيتكوين الأسبوع الثاني من عام 2024 للتداول عند نقطة سعر 43,240 دولارًا، حيث انخفضت قيمة أقدم أصول العملة المشفرة بمقدار 226 دولارًا، وحاليًا أكبر توقع يثير قلق المستثمرين هو الموافقة المتوقعة من هيئة الأوراق المالية والبورصات على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة، وفقاً لموقع gadgets360.

فيما عكست عملة الأثير انخفاضًا في السعر بنسبة 2.76 % اليوم الاثنين 8 يناير، وبذلك، تصل قيمة الأثير الآن إلى 2,186 دولارًا، مع قيمة أقل بمقدار 56 دولارًا مما كانت عليه.

تواجه معظم العملات الرقمية خسائر اليوم الاثنين، وتشمل Ripple وCardano وAvalanche وDogecoin وPolkadot .

كما أظهرت Tron وChainlink و Shiba Inu أيضًا انخفاضات في الأسعار.

وفي الـ 24 ساعة الماضية، انخفض تقييم قطاع العملات المشفرة بنسبة 2.38 %، وتبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة، في وقت كتابة هذا التقرير، 1.62 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

ومن بين العملات المشفرة القليلة التي تمكنت من تحقيق الأرباح اليوم الاثنين، سجلت كل من Iota وBraintrust وDogefi وBitcoin Hedge وNano Dogecoin أسمائهم.