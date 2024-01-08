شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهمة Proba-3 الأوروبية تخطط لإجراء "كسوف اصطناعي للشمس".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما ينتظر العالم بفارغ الصبر حدوث الكسوف الكلي للشمس في أبريل، يخطط العلماء بالفعل لعمليات رصد للكسوف التالي، باستثناء أن هذا سيكون كسوفًا "مصطنعًا"، وفقًا لموقع space.

Proba-3، وهي مهمة تقودها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، ظلت قيد الإعداد منذ 14 عامًا على الأقل، ومن المقرر إطلاقها أخيرًا في سبتمبر المقبل، وهو مصمم لاكتشاف معلومات صغيرة وخافتة بشكل أفضل في الغلاف الجوي الخارجي الخافت للشمس والذي يسمى الإكليل أو "corona".

ولتحقيق هذا الهدف، ستطلق المهمة قمرين صناعيين صغيرين معًا سينفصلان مرة واحدة في الفضاء ويطيران جنبًا إلى جنب في مدار حول الأرض، تمامًا كما يمر القمر أمام الشمس أثناء كسوف الشمس، ثم بعد ذلك فإن القمرين الصناعيين - جهاز حجب وأداة متخصصة تسمى كورونا غراف - سيحاكيان كسوف الشمس الطبيعي من خلال اصطفافهما على مسافة 144 مترًا، بحيث يكون الأول يحجب قرص الشمس الساطع عن الأخير.

وجاء في بيان سابق لوكالة الفضاء الأوروبية: "سيتم تحقيق ذلك بشكل مستقل، دون الاعتماد على التوجيه من الأرض".

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إنه في حين أن القمرين الصناعيين سيستغرقان 19.5 ساعة للدوران حول الأرض مرة واحدة، إلا أنهما سيحافظان على تكوينهما لمدة ست ساعات فقط في كل مدار لتقليل تكاليف الوقود.

وقال راسل هوارد، عالم الفيزياء الفلكية في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جون هوبكنز والذي لم يشارك في مهمة Proba-3، في البيان: "لن نرى قريبًا تمامًا من الطرف الشمسي كما هو الحال أثناء كسوف الأرض، ولكن الحصول على مثل هذه الصور لساعات متواصلة مقارنة بحدث الكسوف الذي يستغرق من خمس إلى عشر دقائق سيكون أمرًا مذهلاً".

تشتمل أجهزة Coronagraphs عادة على أداة حجب، لذا فهي قادرة على حجب قرص الشمس الساطع بنفسها، ولكنها تواجه أيضًا حيودًا مدمرًا للبيانات، نتيجة لانتشار الضوء حول حوافها، وفي بعض الأحيان تسليط الضوء الزائد على الإشارات الخافتة جدًا.

وقال داميان جالانو، مدير مشروع Proba-3، في بيان في وقت سابق من هذا الأسبوع: "إن أفضل طريقة لتقليل الانعراج هي زيادة المسافة بين الحجب والإكليل، وهو بالضبط ما ستفعله Proba-3".