شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من كل مؤتمر تقنية.. أبرز منتجات كشفت عنها أبل على مدار تاريخها والان مع تفاصيل الخبر
عُقد مؤتمر WWDC الأول في عام 1983، وفي ذلك الوقت، كان يُطلق عليه اسم مؤتمر مطوري البرامج المستقلين التابع لشركة Apple،وألقى الحاضرون لمحة عن أول كمبيوتر مكتبي شخصي مزود بواجهة رسومية، يُدعى "ليزا"، نسبة إلى ابنة المؤسس المشارك ستيف جوبز.
طرحت شركة Apple كمبيوتر Macintosh لأول مرة في حدث عام 1984، وكان جهاز Mac يتميز بواجهة مستخدم رسومية، تُعرف باسم GUI، وفأرة ملاحية.
عندما عاد ستيف جوبز إلى شركة أبل في عام 1997، مشى على خشبة المسرح خلال خطاب رئيسي وسط تصفيق حاد، وقد شارك في تأسيس الشركة قبل عقدين من الزمن، ولكن تم فصله من قبل مجلس إدارة الشركة في عام 1985. وأدت عودته إلى حدوث تحول في شركة أبل، التي كانت تواجه الإفلاس في ذلك الوقت.
حقق طرح شركة Apple لأول جهاز iMac في عام 1998 نجاحًا كبيرًا مع الحاضرين في الحدث، وبفضل تصميمه الملون وسهولة استخدامه، كان iMac أول جهاز كمبيوتر "يبدو رائعًا ولم يركز على المؤسسة".
في حدث عام 1999، قدم جوبز عرضًا يوضح قدرات الواي فاي الخاصة بجهاز iBook، وقد التقط جهاز الكمبيوتر المحمول وتجول أثناء تصفح الويب.
خلال حدث حميم عام 2001، كشف الرئيس التنفيذي لشركة أبل جوبز عن جهاز iPod، لقد نقل المنتج بحجم الجيب الناس بعيدًا عن مشغلات الأقراص المضغوطة إلى مشغلات MP3، ثم إلى بث الموسيقى الموجود في كل مكان اليوم.
عندما كشف جوبز النقاب عن جهاز الآيفون في عام 2007 ووصفه بأنه "جهاز آي بود، وهاتف، وجهاز اتصال عبر الإنترنت" في جهاز واحد، أصيب الحاضرون في المؤتمر "بالذهول"، يظل iPhone هو المنتج الأكثر مبيعًا لشركة Apple.
كشفت شركة آبل النقاب عن جهاز iPad في عام 2010، وتفاجأ الجمهور في الخطاب الرئيسي عندما علموا أن سعره لا يتجاوز 499 دولارًا، أي حوالي نصف ما توقعه الكثير من الناس، وأيضًا، في حدث ذلك العام، أظهر جوبز FaceTime لأول مرة.
تولى تيم كوك منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبل في عام 2011، بعد وفاة ستيف جوبز، في حدث ذلك العام، قدم كوك Apple Watch، وهي فئة منتجات جديدة للشركة، استخدم كوك عبارة جوبز الشهيرة "شيء آخر" خلال الإعلان.
وكشفت شركة آبل النقاب عن سماعات AirPods اللاسلكية في عام 2016 بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لإزالة مقبس سماعة الرأس من أجهزة iPhone الخاصة بها.
في مؤتمر WWDC لعام 2023 في يونيو، كشف كوك عن Vision Pro، أول سماعة رأس للواقع المختلط للشركة، كان هذا أول إصدار رئيسي لمنتج Apple منذ Apple Watch، ومن المتوقع أن يتم إصدار سماعة الرأس في عام 2024 بسعر 3499 دولارًا.
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