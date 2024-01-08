شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من كل مؤتمر تقنية.. أبرز منتجات كشفت عنها أبل على مدار تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف شركة Apple العديد من الأحداث كل عام، بما في ذلك مؤتمر المطورين العالمي للشركة، وعادةً ما تكون هذه الأحداث هي المكان الذي يتم فيه الإعلان عن منتجات أبل الجديدة، بالإضافة إلى تحديثات المنتج والخطابات الرئيسية من قيادة الشركة.

وفيما يلي جدول زمني لبعض الأحداث الأكثر شهرة لشركة Apple: 1983: ظهور ليزا لأول مرة عُقد مؤتمر WWDC الأول في عام 1983، وفي ذلك الوقت، كان يُطلق عليه اسم مؤتمر مطوري البرامج المستقلين التابع لشركة Apple،وألقى الحاضرون لمحة عن أول كمبيوتر مكتبي شخصي مزود بواجهة رسومية، يُدعى "ليزا"، نسبة إلى ابنة المؤسس المشارك ستيف جوبز.

1984: ظهور نظام Mac لأول مرة طرحت شركة Apple كمبيوتر Macintosh لأول مرة في حدث عام 1984، وكان جهاز Mac يتميز بواجهة مستخدم رسومية، تُعرف باسم GUI، وفأرة ملاحية.

1997: عودة "جوبز" عندما عاد ستيف جوبز إلى شركة أبل في عام 1997، مشى على خشبة المسرح خلال خطاب رئيسي وسط تصفيق حاد، وقد شارك في تأسيس الشركة قبل عقدين من الزمن، ولكن تم فصله من قبل مجلس إدارة الشركة في عام 1985. وأدت عودته إلى حدوث تحول في شركة أبل، التي كانت تواجه الإفلاس في ذلك الوقت.

1998: طرح أول جهاز iMac حقق طرح شركة Apple لأول جهاز iMac في عام 1998 نجاحًا كبيرًا مع الحاضرين في الحدث، وبفضل تصميمه الملون وسهولة استخدامه، كان iMac أول جهاز كمبيوتر "يبدو رائعًا ولم يركز على المؤسسة".

1999: عرض واي فاي في حدث عام 1999، قدم جوبز عرضًا يوضح قدرات الواي فاي الخاصة بجهاز iBook، وقد التقط جهاز الكمبيوتر المحمول وتجول أثناء تصفح الويب.

2011: الكشف عن جهاز iPod خلال حدث حميم عام 2001، كشف الرئيس التنفيذي لشركة أبل جوبز عن جهاز iPod، لقد نقل المنتج بحجم الجيب الناس بعيدًا عن مشغلات الأقراص المضغوطة إلى مشغلات MP3، ثم إلى بث الموسيقى الموجود في كل مكان اليوم.

2007: الكشف عن أول جهاز أيفون عندما كشف جوبز النقاب عن جهاز الآيفون في عام 2007 ووصفه بأنه "جهاز آي بود، وهاتف، وجهاز اتصال عبر الإنترنت" في جهاز واحد، أصيب الحاضرون في المؤتمر "بالذهول"، يظل iPhone هو المنتج الأكثر مبيعًا لشركة Apple.

2010: الكشف عن جهاز iPad كشفت شركة آبل النقاب عن جهاز iPad في عام 2010، وتفاجأ الجمهور في الخطاب الرئيسي عندما علموا أن سعره لا يتجاوز 499 دولارًا، أي حوالي نصف ما توقعه الكثير من الناس، وأيضًا، في حدث ذلك العام، أظهر جوبز FaceTime لأول مرة.

2011: ظهور "كوك" تولى تيم كوك منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبل في عام 2011، بعد وفاة ستيف جوبز، في حدث ذلك العام، قدم كوك Apple Watch، وهي فئة منتجات جديدة للشركة، استخدم كوك عبارة جوبز الشهيرة "شيء آخر" خلال الإعلان.

2016: ظهور AirPods لأول مرة وكشفت شركة آبل النقاب عن سماعات AirPods اللاسلكية في عام 2016 بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لإزالة مقبس سماعة الرأس من أجهزة iPhone الخاصة بها.