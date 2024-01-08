تكنولوجيا: جهاز LG Gram Pro 360 أخف جهاز بتصميم 2 في 1 وحجم 16 إنش #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت LG النقاب اليوم عن جهاز LG Gram Pro 360 المميز بتصميم متحول 2 في 1، وحجم 16 إنش، وهو الأخف في هذه الفئة بين الأجهزة المنافسة في الأسواق.

يتميز جهاز LG Gram Pro 360 بشاشة OLED بحجم 16 إنش، وجودة عرض WQXGA+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz.

وينطلق Gram Pro 360 (16T90SP-KA70K) بوزن 1.39 كجم للأسواق، كما يضم Gram Pro 360 شاشة OLED بجودة عرض WQXGA+ أو بدقة 2880 في 1800 بيكسل، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 400 nit وتغطية لونية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz.

كما يتميز Gram Pro 360 بتصميم مرن يدعم الطي والتمديد بسلاسة بين أكثر من وضع الذي يشمل وضع الحاسب، ووضع الجهاز اللوحي، وغيرهم من الأوضاع.

أيضاً يضم الجهار رقاقة Intel Core Ultra 7 155H، وكرت الشاشة المدمج Arc عبر سلسلة Meteor Lake، وينطلق الجهاز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x بسرعة 7467، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة NVMe PCIe Gen4 SSD.

أيضاً يضم هذا الإصدار كاميرة FHD webcam، وبطارية بقدرة 77 WHr، وينطلق LG Gram Pro 360 بعدد من المميزات التي تأتي بتقنية الذكاء الإصطناعي.

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