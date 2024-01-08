تكنولوجيا: جهاز Spectre x360 14 من HP يضم شاشة OLED بمعدل تحديث 120 Hz وينطلق بسعر 1500 دولار #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت HP اليوم النقاب عن جهاز Spectre x360 14 الذي يأتي بشاشة OLED، ومعدل تحديث 120 Hz، والذي ينطلق بسعر 1500 دولار.

يتميز جهاز Spectre x360 14 الجديد من HP بتصميم 2 في 1 وشاشة OLED بحجم 14 إنش، بجودة عرض 2.8K، كما تأتي الشاشة بمعدل تحديث متغير 120 Hz لتعزيز عمر البطارية في هذا الإصدار.

كما تم تعزيز الذاكرة العشوائية في هذا الإصدار إلى سرعة 7467 MHz مقارنة بسرعة 4266 MHz في الإصدار السابق.

ويضم الإصدار الجديد كاميرة webcam بدقة 9 ميجا بيكسل التي تدعم وضوح وجودة أعلى في الصور مقارنة بالأجهزة المنافسة في الأسواق.

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