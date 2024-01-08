تكنولوجيا: Nvidia تطلق كرت الشاشة GeForce RTX 4070 Super بزيادة بنسبة 22% في الأنوية #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Nvidia اليوم عن كرت الشاشة GeForce RTX 4070 Super الذي ينطلق بزيادة في عدد الأنوية بنسبة 22% مقارنة بالإصدار الأصلي RTX 4070.

أطلقت عملاق تصنيع كرت الشاشة Nvidia إصدارها الجديد GeForce RTX 4070 Super في فعاليات CES للعام 2024.

ويأتي GeForce RTX 4070 Super بعدد أكبر في أنوية CUDA يصل إلى 7168، وهو عدد أكبر من أنوية كرت الشاشة RTX 4070 بنسبة 22%، حيث ضم هذا الإصدار عدد 5888 من الأنوية، وتعزز الزيادة في عدد الأنوية الآداء إلى 36 TFLOP من FP32.

وتشمل الأنوية عدد 224 من الجيل الرابع من أنوية Tensor، و56 من الجيل الثالث من أنوية RT، من جانب أخر لم تجري Nvidia تغيير على نظام الذاكرة مع 192 بتفي ذاكرة GDDR6X VRAM بسعة 12 جيجا بايت رام، 21 جيجابت في الثانية ينتج عنها إجمالي 504 جيجابت في الثانية من عرض النطاق الترددي.

كما يأتي كرت الشاشة 4070 Super بتعزيز بسيط في السرعة الرئيسية 1980 ميجاهرتز، بينما تصل السرعة مع boost إلى 2475 ميجاهرتز أي نفس السرعة المقدمة في RTX 4070.

أيضاً يدعم كرت الشاشة RTX 4070 Super قوة 220 W TGP في إستهلاك الطاقة، لذا يقدم كرت الشاشة أكثر من ضغف آداء RTX 3070.

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