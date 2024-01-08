تكنولوجيا: وحدات تزويد الطاقة ومعدات الشحن الخاصة بـ Anker تحصل على خصم يصل إلى 43 بالمائة #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هناك بعض الأخبار السارّة من Anker، فقد حصلت العديد من وحدات تزويد الطاقة وملحقات الشحن على خصم يصل إلى 43 بالمائة.

إذا كنت تمتلك جهاز آيفون، فقد تكون مهتم بالحصول على وحدة تزويد الطاقة Anker 622 المغناطيسية، والتي يمكنها شحن الأجهزة المتوافقة مع MagSafe عن طريق توصيلها بالجزء الخلفي. يدعم الجهاز أيضًا شحن USB-C.

انخفض سعر هذا الجهاز إلى 40 دولارًا، وهو أقل بـ 30 دولارًا من السعر العادي وهو مستوى قياسي منخفض. كما انه يحتوي على قبضة PopSockets سهلة الاستخدام، والتي من شأنها أن تسهل على العديد من الأشخاص حمل آيفون الخاص بهم أثناء الشحن.

يمكن أن يعمل الجهاز أيضًا كحامل، حتى تتمكن من دعم هاتفك لمشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب أثناء شحن البطارية.

تبلغ سعة وحدة 622 حوالي 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعي Anker أنها ستوفر لهاتفك ما يصل إلى 17 ساعة من الاستخدام الإضافي.

بعد ذلك، لدينا Anker’s 3-in-1 Cube مع حامل شحن MagSafe، والذي انخفض إلى 112.46 دولارًا. يعد هذا أيضًا مستوى منخفضًا قياسيًا حيث أنه يقل بحوالي 38 دولارًا عن السعر العادي البالغ 150 دولارًا.

هذه الأداة مفيدة جدًا لأنها ستتيح لك شحن هاتف آيفون وساعة Apple Watch وسماعات AirPods جميعها في نفس الوقت.

يميل الجزء العلوي من الجهاز إلى الفتح حتى تتمكن من مشاهدة مقاطع الفيديو بشكل مريح على جهاز آيفون الخاص بك أثناء الشحن عبر MagSafe.

سوف يقوم Cube بشحن هاتفك بقوة تصل إلى 15 واط (وهو يأتي مزودًا بشاحن USB-C بقوة 30 واط). وتشير Anker أيضًا إلى أن Cube يمكنه شحن Apple Watch Series 8 بالكامل في حوالي 70 دقيقة.

وفي الوقت نفسه، إذا كنت تبحث عن كابل USB-C ذو إنتاجية عالية الطاقة، فيمكنك الحصول على حزمتين مقابل 15 دولارًا.

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