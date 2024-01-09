تكنولوجيا: ‏Roborock تكشف عن المكانس الكهربائية Flexi Pro و Flexi Lite الجديدة المزودة بتقنية FlatReach في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم الإعلان عن المكانس الكهربائية Roborock Flexi Pro و Flexi Lite في معرض CES 2024. وقد تم تصميم الأجهزة للمساعدة في إزالة الركام الرطبة أو الجافة على الأرضية.

تتمتع المكنسة الكهربائية اللاسلكية من سلسلة Roborock Flexi بقوة شفط تصل إلى 17000 باسكال، بينما تعمل فرشاة RevoBrush 2.0 على إزالة الأوساخ ورش المياه العذبة لضمان عدم نشر الأوساخ حول منزلك.

تمكنك تقنية FlatReach من جعل المكنسة الكهربائية متعامدة على الأرض، مما يسمح لك بالوصول إلى الأوساخ الموجودة أسفل الأثاث مثل الأريكة أو السرير.

بالإضافة إلى ذلك، عند الإرساء، يتم غسل الفرشاة تلقائيًا عند درجة حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية (~140 درجة فهرنهايت) وتجفيفها بهواء بدرجة حرارة 55 درجة مئوية (~1311 درجة فهرنهايت) لإزالة البكتيريا.

يمكن لـ DirTect أن يؤدي إلى تنظيف ذاتي أعمق عندما يكتشف أن الفرشاة الدوارة لا تزال متسخة بعد الغسلة الأولى، كما أنها تستخدم لتوفير تنظيف ذكي للأرضيات.

علاوةً على ذلك، يتمتع الطراز Pro بترقيات مختلفة على Lite، مع خزانات مياه أكبر وعمر بطارية يصل إلى 50 دقيقة، بدلاً من 40 دقيقة، مما يجعله مناسبًا للمناطق التي تبلغ مساحتها حوالي 420 مترًا مربعًا و(~4520 قدمًا مربعًا).

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي إصدار Pro على مصباح أمامي لتسهيل رؤية الأوساخ، وعجلات SlideTech لحركة أكثر سلاسة وتجفيف الفرشاة تلقائيًا في نصف الوقت.

يحتوي كلا الطرازين على مصباح LED مدمج يوفر عناصر تحكم في الفراغ، مع دعم Pro للتخصيص عبر التطبيق المصاحب والتنبيهات الصوتية. لم تعلن Roborock بعد عن أسعار وتوافر المكانس الكهربائية Flexi Pro و Flexi Lite.

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