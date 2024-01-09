تكنولوجيا: النظرة الأولية للمكبرات الصوتية LG S95TR و LG SG10TY خلال فعاليات #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد LG واحدة من الشركات التي تعرض عادةً مكبرات صوت جديدة في لاس فيغاس خلال فعاليات CES، وهي مواظبة على هذا المسار في هذا العام ايضًا.

في حين أن الطرازات الجديدة مصممة لتكمل أجهزة تلفاز LG، إلا أنها تقدم شيئًا مختلفًا من حيث الصوت والتصميم والميزات.

يعتبر S95TR الخيار الأقوى، وهو يأتي مزودًا بمضخم صوت ومكبرات صوت خلفية. كما انه يتمتع بقوة 810 واط وهو ما تسميه الشركة أول مكبر صوت مجهز بـ Atmos مع قنوات ثلاثية.

يتضمن ذلك ما تقول LG إنه أول مكبر صوت مركزي في الصناعة. ويساعد برنامج التشغيل المركزي هذا في أبعاد الصوت من خلال تعزيز الوضوح ومساحة الصوت الشاملة.

تتعامل مكبرات الصوت مع الصوت الثلاثي بينما يوفر المبرد السلبي نغمة منخفضة في المسار الصحيح مع مضخم الصوت اللاسلكي.

يستخدم S95TR تقنية Wowcast المدمجة لاستقبال الصوت لاسلكيًا، بما في ذلك Dolby Atmos وDTS:X، من أجهزة تلفاز LG. وتقول الشركة إن التقنية يمكنها أيضًا التعامل مع الصوت عالي الجودة بدون اتصال سلكي.

في الواقع، فإن جودة الصوت من S95TR كبيرة ومزدهرة. بمساعدة مكبرات الصوت الخلفية مع ثلاثة محركات، كان الصوت من الإعداد الكامل ممتلئًا، مع ارتفاعات عالية وصوت جهير منمق عندما يتطلب المشهد ذلك.

في العام الماضي، ألغت LG صندوق النقل اللاسلكي الموجود بين السماعات الخلفية في الطراز السابق لجهاز S95TR، واختارت بدلاً من ذلك وضع هذه التقنية داخل السماعات نفسها.

لا يزال هذا هو الحال، لكن الشركة قررت التخلي عن صندوق السماعات الخلفية الذي يتم بيعه بشكل منفصل هذا العام.

ومع ذلك، لا تزال بحاجة إلى توصيل كابل بينهما، ولكن لا يلزم وجود قطعة إضافية من الأجهزة عند توسيع الإعداد.

وللتوافق مع اجهزة تلفاز OLED المتميزة، قدمت LG جهاز SG10TY. يعد هذا خيارًا أكثر انبساطًا ومنخفضًا يبدو وكأنه منزل يقع أسفل سلسلة M الخاصة بالشركة. وهي وحدة ذات 3.1 قناة يمكن توسيعها إلى إعداد 5.1 قناة مع إضافة مكبرات الصوت الخلفية.

بفضل Wowcast المدمج، يعني الصوت اللاسلكي أنك لن يكون لديك أسلاك مرئية فقط للحصول على Dolby Atmos، مما يعزز المظهر النظيف.

يقدم هذان الطرازان واجهة Wow، التي تضع إعدادات شريط الصوت وأوضاع الصوت في قائمة على التلفاز. كما أن جميعها مجهزة بتقنية Wow Orchestra الخاصة بالشركة والتي تضمن أفضل جودة صوت بفضل مساحة الصوت الموسعة والعمق والارتفاع المحسن. يجب أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لمحتوى Dolby Atmos و DTS:X.

تأخذ معايرة غرفة الذكاء الاصطناعي من LG الآن في الاعتبار السماعات الخلفية في إعداد الصوت المحيطي، وضبط الصوت المناسب بغض النظر عن المكان الذي تضعها فيه.

وتقول الشركة إن التعديل يمكن أن يحدث حتى إذا تم إعداد السماعات الخلفية على مسافات غير متساوية بسبب الأثاث أو قيود غرفة المعيشة الأخرى.

لا توجد معلومات عن الأسعار أو مدى توفر أي من مكبرات الصوت الجديدة، ولكن من المحتمل أن نسمع المزيد مع اقتراب يوم الإطلاق لكل منها.

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