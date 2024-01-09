تكنولوجيا: ‏Volkswagen تعتقد أن دمج ChatGPT في سياراتها سيجعل مساعدها الصوتي داخل السيارة أفضل #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كجزء من إعلانات CES 2024، صرحت شركة Volkswagen بأن مساعدها الصوتي الحالي IDA سيعمل مع ChatGPT عبر مجموعة من سياراتها الأحدث.

لم تكن الشركة أول من جرب ذلك، فقد أعلنت Mercedes-Benzعن تكامل ChatGPT في شهر يونيو من العام الماضي، لذلك يبدو أن هذا بالتأكيد شيء يجب علينا التعود عليه.

وتقول Volkswagen أنه سيتم تمكين ChatGPT في هذه الطرازات المحددة مع أحدث جيل من أنظمة المعلومات والترفيه الخاصة بالشركة. وسيتم طرح ChatGPT باعتباره “ميزة قياسية” في “العديد” من السيارات التي تم انتاجها في الربع الثاني من عام 2024.

لم تذكر الشركة في أي مناطق، لكنها قالت أن الميزة “قيد الدراسة” حاليًا فقط لسوق الولايات المتحدة.



أما بالنسبة لما يمكن ان يحدث، فيبدو أنه سيتم استخدام ChatGPT لتعزيز القدرات الحالية للمساعد الصوتي لشركة Volkswagen. هذا وبالإضافة إلى تقديم بعض الحيل التحادثية الجديدة.

تلاحظ شركة Volkswagen كيف يمكن لمساعدها بالفعل القيام بأشياء مثل التحكم في نظام المعلومات والترفيه والملاحة والتحكم في المناخ وغيرها من الميزات المشابهة.

ومع إضافة ChatGPT، تتصور شركة Volkswagen التفاعلات باستخدام لغة أكثر سهولة وذهابًا وإيابًا. وهذا شيء نراه من شركات مثل جوجل وأمازون أثناء استكشافهم كيفية تحسين مساعد جوجل واليكسا، لذلك قد ينطبق الشيء نفسه هنا.

ويشير البيان الصحفي لشركة Volkswagen على وجه التحديد إلى “إثراء المحادثات، وتوضيح الأسئلة، والتفاعل بلغة بديهية، وتلقي معلومات خاصة بالسيارة” كأشياء يمكن لـ ChatGPT تمكينها.

والشيء الجيد هو أن كل هذا سيتم دمجه في السيارة دون الحاجة إلى قيام السائق بإعداد أي شيء. وتؤكد الشركة أنChatGPT لا يحصل على أي معلومات حول السيارة ويتم حذف الأسئلة والأجوبة على الفور.

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