تكنولوجيا: ‏Mojawa تقوم بوضع مدرب رياضي يعمل بالذكاء الاصطناعي في سماعاتها الموصلة للعظام #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وصلت شركة Mojawa، الشركة المصنعة لسماعات الرأس الموصلة للعظام، إلى معرض CES 2024 في لاس فيجاس مع جهاز HaptiFit Terra الجديد.

وعلى عكس العديد من السماعات الموصلة للعظام الأخرى، فإن هذه السماعة تأتي مزودة بمدرب رياضي مدمج يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي، كما وعدت الشركة انه سيساعدك على تحقيق أهدافك.

يمكن للذكاء الاصطناعي إعداد خطط تمارين مخصصة وتتبع معدل ضربات القلب وعدد الخطوات والوتيرة والسعرات الحرارية المحروقة والمسافة.

وإذا كنت سباحًا، فسوف يقوم أيضًا بمراقبة دورة السباحة والمسافة التي قطعتها، مما يوفر لك ردود فعل لمسية لإبقائك على علم بكيفية أدائك.



تتميز HaptiFit Terra بصوت واضح وديناميكي مع صوت جهير مرفوع مغناطيسيًا بإلاضافة إلى تصميم أنيق.

يحتوي الشريط أيضًا على أضواء متوهجة تتوهج عند تشغيل الظلام وتحذرك إذا ارتفع معدل ضربات قلبك كثيرًا. كما سوف ينبهك التوجيه اللمسي لإعلامك بما تفعله وسيقدم أيضًا عناصر تحكم حساسة للضغط ثلاثية الأبعاد للتحكم في الحبوب الدقيقة أثناء التنقل.

وبفضل سعة التخزين البالغة 32 جيجابايت وعمر البطارية البلف ثماني ساعات، تأمل الشركة ألا يكون لديك سبب وجيه لإحضار هاتفك معك أثناء التمرين.

يأتي الجهاز متاح للطلب المسبق اليوم، وإذا طلبت واحد الآن، فستحصل على خصم كبير إلى حد ما في وقت مبكر.

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