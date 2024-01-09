شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفع عدد الشركات والبائعين الذين يقبلون المدفوعات بالبيتكوين بنسبة 174% حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد البائعين والشركات الذين يقبلون المدفوعات من خلال البيتكوين بنسبة هائلة بلغت 174% العام الماضي، شهدت عملة البيتكوين أغلى عملة مشفرة، تراجعًا ملحوظًا في عام 2023 بعد عدة حوادث هزت السوق مثل انهيار FTX وTerra مما ترك المستثمرين في حالة تأهب، بالنسبة لمعظم العام، كان تداول البيتكوين عند مستوى 30 ألف دولار تقريبًا، قبل أن يرتفع أخيرًا إلى أكثر من 40 ألف دولار في نهاية عام 2023، وفقاً لموقع gadgets360.

وصلت المطاعم والمحلات التجارية والخدمات التي تقبل البيتكوين إلى رقم 6,126 بحلول نهاية العام الماضي، وفقًا لبيانات من موقع BTC Map للتتبع، وأظهرت خريطة BTC أيضًا أن عدد الشركات التي كانت تقبل المدفوعات عبر BTC في بداية عام 2023 بلغ 2207 تجارًا فقط.

تحدد خريطة BTC المناطق التي يتم فيها استخدام BTC لأغراض المعاملات اليومية من خلال OpenStreetMap حيث يمكن للأشخاص والتجار وضع علامة على هؤلاء البائعين والتجار المؤيدين للتشفير، وتشير خرائط BTC التي تظهر ارتفاعًا في عدد التجار المؤيدين لـ BTC أيضًا إلى أن المزيد من الأشخاص يقومون بوضع علامات على المواقع التي يتم فيها قبول مدفوعات العملات المشفرة.

أظهرت مناطق أمريكا الوسطى والجنوبية إلى جانب تلك الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا مجموعات أكبر من الشركات التي تقبل بيتكوين، وتم وضع علامة على أكثر من 1000 شركة تقبل BTC في إيطاليا وتم وضع علامة على 380 شركة في جنوب إفريقيا.

واحدة من أكبر العلامات التجارية التي بدأت في قبول المدفوعات بالبيتكوين هي شركة صناعة السيارات الفاخرة الإيطالية فيراري، وفي أكتوبر 2023، قررت فيراري قبول المدفوعات على شكل عملة البيتكوين والإيثر والدولار الأمريكي في الولايات المتحدة.