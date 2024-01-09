تكنولوجيا: TCL تطلق جهاز تلفاز بتقنية MiniLED Quantum Dot وحجم 115 إنش في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت TCL في معرض CES هذا العام أكبر أجهزة التلفاز بتقنية MiniLED Quantum Dot، حيث يصل حجم جهاز 115QM89 إلى 115 إنش.

يأتي جهاز TCL 115QM89 الجديد بتقنية Quantum Dot، وهو أحد إصدارات الشركة من سلسلة QM8 التي تضم غالباً أجهزة بحجم يتراوح بين 65 إلى 98 إنش.

ويتميز الإصدار الجديد من الشركة بقنوات صوتية 6.2.2 في نظام المكبر الصوتي الذي يدفع صوتيات بمستوى المسرح المنزلي.

كما يدعم جهاز التلفاز معالج TCL AIPQ ULTRA، الذي يعزز إنتاج صورة بأعلى جودة ووضح من جهاز التلفاز، وتصل مناطق التعتيم في شاشة 115QM89 إلى 20000 جزء بهدف إبراز الظلال والسطوع في الشاشة بكفاءة أعلى.

ولقد قدمت TCL خلال المؤتمر أيضاً جهاز Q6-Pro من الفئة المميزة، والذي يأتي بحجم شاشة تتراوح بين 50 إلى 85 إنش، بميزة التعتيم المركزي في 33% لتعزيز السطوع إلى 600 nit.

أيضاً قدمت الشركة جهاز QM7 الذي يأتي أيضاً بشاشة Mini LED، والذي يأتي بآداء أسرع في المعالجة، وجودة أعلى في الصورة، وأيضاً سطوع أعلى في الشاشة.

كما أطلقت TCL أجهزة S منخفضة التكلفة، التي تتضمن S5 المميز بجودة عرض 4K UHD، وحجم يتراوح بيم 43 إلى 85 إنش، أيضاً تؤكد الشركة على أن الأجهزة تأتي بنسبة سطوع أعلى بنسبة 25%، كما يدعم S5 تقنية HDR PRO+، وDolby Vision لتحسين جودة العرض.

المصدر

اعلان





