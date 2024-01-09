تكنولوجيا: لينوفو تعلن عن جيل جديد من أجهزة Lenovo Legion المخصصة للألعاب في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو اليوم عن جيل جديد من أجهزة Lenovo Legion المخصصة للألعاب التي تأتي بتقنية تبريد جديدة، وشرائح لتحسين تقنية الذكاء الإصطناعي.

يتميز الجيل الجديد من أجهزة Lenovo Legion المخصصة للألعاب بتقنية تعزز التبريد الفائق في الأجهزة لدعم خفض درجات الحرارة، دون أن يرتفع صوت المروحة.

وتأتي جميع الأجهزة بشرائح للذكاء الإصطناعي لتحسين الآداء وسرعة الجهاز، كما تنطلق الأجهزة بنظام تشغيل Windows 11، مع 3 شهور مجانية في خدمة بث الألعاب “Xbox Game Pass Ultimate”.

وتقدم لينوفو جهاز Lenovo Legion 9i في الفئة المميزة، بالجيل 14 من معالجات إنتل CoreTM Gen i9-14900HX، كما يضم كرت الشاشة GeForce RTXTM 4090 من NVIDIA.

أيضاً تم ترقية تقنية الذكاء الإصطناعي عبر شريحة LA3-P AI التي تعمل على ضبط الطاقة بشكل تلقائي بين وحدة المعالجة وكرت الشاشة وفقاً للمهام التي يعمل عليها المستخدم.

كما تعمل شريحة الذكاء الإصطناعي على مزامنة الصوتيات مع إضاءة RGB في الجهاز، ويتميز الجهاز بشاشة Mini-LED بحجم 16 إنش، وجودة عرض 3.2K، وأبعاد 16:10، كما تدعم شاشة الجهاز معدل تحديث 165Hz.

أيضاً يتوفر للمستخدمين إختيار في الذاكرة العشوائية يصل إلى 64 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 2 تيرابايت في سعة Gen4 PCIe.

من جانب أخر يتميز تصميم الجهاز بغطاء من الكربون، ومن المقرر أن يتوفر Lenovo Legion 9i في وقت لاحق هذا الشهر بسعر 4400 دولار.

أيضاً كشفت لينوفو عن جهاز Lenovo Legion Pro 7i بالجيل 14 من معالجات إنتل i9-14900HX، وكرت شاشة GeForce RTX 4090 في أعلى نموذج، كما يأتي بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام وسعة تخزين 2 تيرابايت في سعة SSD.

ويضم الجهاز شاشة IPS بحجم 16 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 240Hz، وسطوع 500 nit، كما تتميز لوحة “PureSight” في الشاشة بتغطية لونية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، ومن المقرر أن يتوفر Legion Pro 7i في شهر مارس بسعر يبدأ من 2700 دولار، بينما يأتي Legion Pro 5i بسعر يبدأ من 1500 دولار.

أيضاً قدمت لينوفو أجهزة Lenovo Legion 7i، وLenovo Legion 5i التي تتضمن مميزات جيدة للألعاب، كما تطلق لينوفو الأجهزة بمجموعة متنوعة في الألوان مع معالج Intel Core i9 14900HX وكرت شاشة GeForce RTX 4070 في أعلى نموذج، وشاشة بحجم 16 إنش، وذاكرة 32 جيجا بايت رام وسعة 2 تيرابايت في سعة SSD.

ويتوفر Legion 7i في شهر مارس بسعر يبدأ من 2100 دولار، بينما يتوفر Legion 5i في أبريل بسعر يبدأ من 1400 دولار.

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