تكنولوجيا: AMD تعزز رقاقات الحاسب المكتبي Ryzen 8000G بتقنية الذكاء الإصطناعي #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AMD خلال فعاليات مغرض CES للعام 2024 عن رقاقات Ryzen 8000G الجديدة من الشركة والتي تنطلق بتعزيز لتقنية الذكاء الإصطناعي.

يأتي الجيل الجديد من رقاقات Ryzen 8000G لدعم أجهزة الحاسب المكتبي، كما تأتي الرقاقات بكرت شاشة Radeon 700M مدمج، حيث تؤكد AMD على أن كرت الشاشة يقدم أسرع آداء في رقاقات أجهزة الحاسب المكتبي.

كما تقدم الشركة معالج Ryzen 7700X الذي يدعم الأجهزة بآداء أقوى مع دعم رفع تردد التشغيل، أيضاً تؤكد AMD على أن العدد الأكبر في الأنوية وذاكرة التخزين المؤقت في الإصدارات الجديدة يجعل هذه الإصدارات إختيار جيد للاعبين في الأنظمة منخفضة التكلفة.

ويأتي معالج Ryzen 7 بسعر 329 دولار وعدد 8 من الأنوية، وسرعة أساسية 4.2GHz، والتي تصل إلى 5.1GHz مع تعزيز، ويضم كرت الشاشة Radeon 780M.

كما تؤكد AMD على أن المعالج يدعم حتى 90 إطار في الثانية في لعبة Gate 3 مع دقة 1080 بيكسل مع ضبط الإعدادات عند إختيارات منخفضة، ومميزات Hyper-RX، وFluid Motion للإطارات، ويمكن لمعالج 8700G أن يدعم 58 إطار لكل ثانية دون هذه المميزات.

أيضاً أشارت AMD إلى أن كرت الشاشة المدمج يأتي بآداء أسرع من إصدار إنتل الأخير، حيث يقدم معالج 8700G آداء أسرع 4 مرات في لعبة Hitman 3 بدقة 1080 بيكسل مقارنة بكرت الشاشة UHD 770 الذي يدعم معالج Intel i7-17400K.

وتضم سلسلة Ryzen 8000G مميزات خاصة بتقنية الذكاء الإصطناعي، حيث تدعم تعزيز آداء وحدة المعالجة وكرت الشاشة، كما تدعم شريحة NPU مؤثرات “Windows Studio” التي تعمل على طمث الخلفية خلال إجتماعات الفيديو، مع دعم تحرير الوسائط عبر Adobe وDaVinci.

المصدر

اعلان





