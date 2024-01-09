تكنولوجيا: Sennheiser تكشف عن سماعات Momentum الجديدة في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Sennheiser في معرض لاس فيجاس عن جيل جديد من سماعات Momentum اللاسلكية والتي تأتي بتصميم يدعم إلغاء الضوضاء.

قدمت Sennheiser في معرض CES للعام 2024 اثنان من سماعات Momentum اللاسلكية، تشمل Momentum 4 إلى جانب سماعة Momentum Sport، على أن يأتي كلا الإصدارين في الفئة المميزة بسعر 300 دولار أو أكثر.

وتؤكد Sennheiser على أن تطوير سماعة Momentum Sport اللاسلكية إستغرق 3 سنوات، والتي تجمع بين عدد من تقنيات اللياقة البدنية، إلى جانب مستوى أعلى في جودة الصوتيات.

وتضم السماعة مستشعر لرصد معدل ضربات القلب (PPG) داخل السماعة، مع مستشعر لدرجة حرارة الجسم، كما تدعم السماعة إرسال البيانات الخاصة بالقراءات الحيوية للمستخدم أثناء تمرين المستخدم إلى تطبيقات Apple Health وGarmin Connect وStrava وPeloton وPolar Flow.

كما تعمل السماعة على إرسال تفاصيل درجة حرارة الجسم إلى تطبيق الهاتف، وتؤكد الشركة على أن سماعة Momentum Sport تعد أول سماعة لا تعود لإصدارات Polar وتدعم ميزة تحليل البيانات في الوقت الفعلي.

أيضاً تتكامل السماعة في العمل مع ساعة Polar Vantage V3 الذكية لدعم المستخدم بميزة صوت مدرب يتم إرساله من الشركة للسماعة اللاسلكية.

من جانب أخر أكدت Sennheiser على أن سماعة Momentum Sport تضم محول طاقة بحجم 10مم، لتعزيز الصوتيات و bass في السماعة، كما تدعم الشركة السماعة بقناة صوتية تعمل على تخفيف الشعور بإنسداد الأذن.

كما يعزز هذا التصميم في السماعة لخفض ضوضاء التنفس، أو الخطوات التي قد تشتت إنتباه المستخدم، وتتميز Momentum Sport بتصميم شبه مفتوح يتيح للمستخدم الإستماع للمحيط من حوله، كما تدعم السماعة وضع للشفافية أيضاً.

وتدعم السماعة أيضاً إلغاء الضوضاء، مع نمط مضاد للرياح، وتدعم Sennheiser السماعة بمعايير IP55 لمقاومة الرطوبة والغبار، كما أن هيكل السماعة يقاوم الصدمات، وتأتي حافظة السماعة بمعايير IP54 لمقاومة الماء والغبار.

ويمكن لبطارية سماعة Momentum Sport أن تستمر عمر شحن يصل إلى 6 ساعات من التشغيل، ويمكن شحن السماعة لفترة 10 دقائق لعمر شحن يصل إلى 25 دقيقة، كما تتوافق السماعة في العمل مع تطبيق الشركة Smart Control لتعديل ملف التعريف في السماعة.

أيضاً من المقرر أن تتوفر سماعة Momentum Sport في 9 من أبريل بسعر 330 دولار، على أن تتوفر بألوان الأسود، والأخضر، وأيضاً لون الجرافيت.

بينما تتوفر سماعة Momentum 4 اللاسلكية بمنصة S5 Sound Gen 2 من كوالكوم، مع تقنية Snapdragon Sound، ودعم تقنية البلوتوث 5.4، وaptX Lossless، وصوتيات aptX Adaptive، ودعم صوتيات LE، وLC3، وAuracast.

وتضم السماعة عدد 6 من الميكروفونات لتحسين جودة المكالمات، وتقنية عزل الضوضاء، مع ميزة “adaptive EQ” التي تعمل على موازنة الأنماط الموسيقية مع المحتوى.

كما تأتي السماعة بمميزات لتخصيص الصوتيات، و Sound Zone، وSound Check، مع دعم التحكم في ضبط إعدادات السماعة عبر تطبيق Smart Control.

وتؤكد الشركة على تحسين التصميم في هذا الإصدار لحماية السماعة بشكل أفضل، وتوفر الشركة إختبار لملاءمة السماعة للأذن عبر التطبيق للحصول على أفضل آداء، كما تدعم Momentum 4 عمر تشغيل يصل إلى 7 ساعات ونصف، وتوفر حافظة السماعة عدد 3 مرات من دورات الشحن.

ومن المقرر أن تتوفر السماعة بألوان الأسود النحاسي والفضي المعدني وأيضاً الجرافيت، على أن تتوفر السماعة بدءاً من 15 من فبراير بسعر 300 دولار.

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