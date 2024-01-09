تكنولوجيا: ‏HP تعلن عن وحدة تحكم وسماعات رأس ولوحات مفاتيح وفارة لاسلكية تحت علامة HyperX في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت HP مجموعة من الأجهزة الطرفية الجديدة إلى جانب أجهزة الحواسب المحمولة Omen Transcend.

ويشمل ذلك لوحتي مفاتيح HyperX Alloy Rise و Rise 75، وفارة HyperX Pulsefire Haste 2 Mini، وسماعة الرأس HyperX Cloud Mini، ووحدة التحكم HyperX Clutch Tanto Mini. مًا.

تأتي لوحات المفاتيح HyperX Ally Rise و Alloy Rise 75 متطابقة بشكل أساسي، حيث توفر الأخيرة تخطيطًا بنسبة 75%. وبخلاف ذلك، يأتي كلاهما مزودًا بمفاتيح HP HyperX Linear الداخلية وأغطية مفاتيح PBT.

يمكن لأولئك الذين يرغبون في استخدام المفاتيح الخاصة بهم القيام بذلك بسهولة، حيث أنها قابلة للتبديل السريع.

تبيع HP أيضًا المفاتيح اللمسية والخطية للوحة المفاتيح (بسعر 25 دولارًا أمريكيًا). ويمكن للمستخدم حفظ ما يصل إلىعشرة ملفات تعريف على الجهاز، كما أن لوحة المفاتيح تأتي مزودة بقرص دوار.

وأخيرًا، فإن لوحة المفاتيح لديها معدل اقتراع يبلغ 1000 هرتز مع ألوان RGB لكل مفتاح. يمكن شراء HyperX Alloy Rise مقابل 200 دولار أمريكي و HyperX Alloy Rise 75 مقابل 170 دولارًا أمريكيًا في ربيع عام 2024.



أما عن HyperX PulseFire Haste 2 Mini، فكما يوحي الاسم، هي فارة ألعاب لاسلكية صغيرة الحجم تزن 59 جرامًا فقط. من المفترض أن تدوم بطاريتها البالغة 370 مللي أمبير حوالي 100 ساعة بشحنة واحدة.

تشمل خيارات الاتصال تقنية Bluetooth وسلكيًا ولاسلكيًا مع تردد 2.4 جيجاهرتز. كما انها تستخدم مستشعر HyperX 26K، مما يسمح بأقصى حساسية تصل إلى 26000 نقطة في البوصة ومعدل استقصاء 1000 هرتز.

تتيح لك HP تخزين ملف تعريف واحد فقط عليه. يمكنك شراء HyperX Pulsefire Haste 2 Mini في وقت لاحق من هذا الشهر مقابل 80 دولارًا.

وعلى صعيدًا آخر، هناك وحدة تحكم الألعاب HyperX Clutch Tanto Mini WD، والتي هي في الأساس وحدة تحكم ألعاب Xbox. تعمل الأداة مع أجهزة الحواسب الشخصية وأجهزة Xbox الحالية/الجيل الأخير.

وبالمثل، فإن HyperX Cloud Mini هي نسخة مصغرة من HyperX Cloud، وهي إحدى سماعات الألعاب السلكية الأكثر شعبية من HP.

يأتي الجهاز مزودًا بميكروفون قابل للفصل وكابل USB-C. يقتصر الاتصال اللاسلكي على تقنية Bluetooth، ويمكن للمستخدم الحصول على 25 ساعة فقط من عمر البطارية.

تبلغ تكلفة وحدة تحكم الألعاب HyperX Clutch Tanto Mini WD 40 دولارًا، وتكلفة HyperX Cloud Mini حوالي 50 دولارًا. سيتم طرح كلاهما للبيع في ربيع عام 2024.

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