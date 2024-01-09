تكنولوجيا: ‏Philips تقدم قفل ذكي والذي سيقوم بفتح الباب من خلال النظر إلى كف اليد #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في معرض CES 2024 هذا الأسبوع، قامت شركة Philips بإثارة أول قفل ذكي على الإطلاق يعمل باستخدام نظام قراءة الكف بدون اللمس، ومن ثم يسمح لأصحاب المنازل بفتح أبوابهم الأمامية.

سيتم طرح جهاز Philips 5000 Series Wi-Fi Palm Recognition Smart Deadbolt للبيع في الولايات المتحدة في وقت مبكر من هذا العام وسيتم بيعه بالتجزئة بسعر 360 دولارًا.

سينضم القفل إلى مجموعة منتجات القفل الذكي لأمن المنزل من Philips وسيتكامل مع تطبيق Phillips Home Access حيث يمكن للمستخدمين التحكم عن بعد في نظام القفل من خلال مساعدي المنزل الذكي مثل اليكسا ومساعد جوجل.

سيحتوي القفل أيضًا على شبكة Wi-Fi مدمجة تسهل الاقتران والارتباط بالأجهزة الذكية الأخرى. ويعمل النظام عن طريق الكشف تلقائيًا عن أنماط أوردة كف اليد الفريدة من خلال مستشعرات القرب المدمجة.

وعلى الرغم من أن تقنية استشعار كف اليد لم تصل إلى الاتجاه السائد بشكل كامل، إلا أننا قد نبدأ في رؤية المزيد مثل هذا. فعلى سبيل المثال، تقدم أمازون بالفعل نظام دفع مدعومًا بتقنية التعرف على كف اليد مع Whole Foods.

يعد القفل الذكي الجديد للباب جزءًا آخر من عروض منتجات أمان المنزل الذكي الموسعة من Philips، والتي تشمل كاميرات وشاشات داخلية وخارجية تتنافس مع Ring.

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