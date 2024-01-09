تكنولوجيا: ‏ASUS تطلق أول حاسب مصغر محلي في معرض #CES2024 مع معالج Core Ultra 9 وكرت الشاشة RTX 4070

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ASUS عن جهاز حاسب مصغر جديد تمامًا في معرض CES 2024 في لاس فيغاس. ويأتي جهاز الحاسب الشخصي المخصص للألعاب ROG NUC بعد أن كشفت شركة Intel أنها ستتوقف عن تصنيع أنظمة NUC للطرف الأول، بدلاً من الاعتماد على شركات مثل ASUS.

يرمز NUC إلى Next Unit of Compute ويشير إلى مجموعة من أجهزة الحواسب المكتبية المحمولة ومجموعات الحواسب المجردة. هذه أنظمة كاملة يمكنك حملها بيد واحدة، ولا يختلف ROG NUC عن ذلك.

ويأتي هذا الحاسب الصغير، الذي يحمل الاسم الرمزي في الأصل Scorpion Canyon، مع اختيارك من معالجات Intel Core Ultra 7 أو 9 ووحدات معالجة الرسومات NVIDIA RTX 4060 أو 4070، مما يسمح بأربعة مخرجات عرض متزامنة بدقة 4K.

تم تصميم النظام بأكمله للسرعة وتعدد المهام، وذلك بفضل بنية الأداء الهجين الخاصة التي توزع النوى الإلكترونية الإضافية للتعامل مع المهام المكثفة.

تعد ASUS بتصميم هيكل بدون أدوات يتيح للمستخدمين دمج الترقيات ومهام الصيانة الكاملة في أقل من 10 دقائق.

أما بالنسبة للاتصال، فستحصل على منفذ HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ Thunderbolt 4/USB-C من النوع C ومنفذ USB 2.0. كما أنه يدعم WiFi 6E وهو متوافق مع كل من نظامي التشغيل Windows 11 وLinux.

تقول ASUS أيضًا أن النظام قد تم تصميمه لضمان التكامل السلس مع جهاز ROG Raikiri PRO ويأتي مع تطبيق ROG Armory Crate لإنشاء مخططات إضاءة RGB فريدة.

علاوةً على ذلك، تعد شركة ASUS بمزيد من أجهزة الحواسب الشخصية الصغيرة في المستقبل القريب، قائلة إن هذا الإصدار “يبشر بعصر جديد في ألعاب NUC”.

لا توجد معلومات حول التسعير أو التوفر لـ ROG NUC، ولكن من المفترض أن نعرف ذلك قريبًا.

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