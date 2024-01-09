تكنولوجيا: Alienware تكشف عن جيل جديد من شاشات الألعاب بتقنية QD-OLED في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Alienware خلال فعاليات معرض CES للعام 2024 عن أول شاشة بتقنية QD-OLED مخصصة للألعاب وبدقة 4K، وحجم 32 إنش.

إستعرضت Alienware خلال معرض لاس فيجاس هذا العام مجموعة جديدة من المنتجات التي تستهدف دعم المستخدمين في الألعاب، ولقد شاركت Alienware بعض التفاصيل حول شاشتها القادم بتقنية QD-OLED وحجم 32 إنش، والتي تدعم دقة عرض 4K.

ولقد كشفت الشركة خلال الحدث بالفعل عن إصدارات جديدة من شاشات الألعاب المميزة بتصميم فائق الإتساع بحجم 34 إنش، والتي تدعم تعزيز تجربة الألعاب مع 4K QD-OLED بمعدل تحديث 360Hz في الشاشة QD-OLED.

أيضاً تأتي شاشة Alienware (AW3225QF) بتقنية QD-OLED وحجم شاشة 32 إنش وجودة عرض 4K، وتتميز الشاشة بتقنية Dolby Vision HDR، وتصميم منحني بنسبة سطوع 1000 nit.

وتدعم AW3225QF معدل تحديث 240Hz، وإستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية، كما تتوافق الشاشة مع تقنية NVIDIA G-Sync لخفض تمزق الإطارات في الألعاب، وتتميز الشاشة بمستويات داكنة من اللون الأسود، كما تؤكد Alienware على أن الشاشة تتميز بلون أسود معتم أكثر 10 مرات من الصورة الأصلية.

أيضاً أشارت Alienware إلى أن الشاشة سيكون لها القدرة على إظهار درجات جديدة من الألوان لم تظهر من قبل على الشاشات، ومن المقرر أن تتوفر الشاشة في 11 من يناير بسعر 1200 دولار.

كما تنطلق شاشة AW2725DF 360Hz QD-OLED بمعدل تحديث 360Hz، وتقنية QD-OLED وإستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية، وتدعم الشاشة معايير VESA DisplayHDR True Black 400، كما تتوافق مع تقنية AMD FreeSync Premium Pro، وVESA AdapativeSync، ومن المقرر أن تتوفر AW2725DF المميزة بحجم 27 إنش بدءاً من 11 من يناير، بسعر 900 دولار.

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