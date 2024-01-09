تكنولوجيا: تطبيق اختبار UTI الجديد من Vivoo يمكنه إخبارك إذا كنت مصابًا بعدوى في المسالك البولية #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد المرحاض الذكي العام الماضي الذي ظهر لأول مرة في معرض CES 2023، تعود شركة Vivoo مرة أخرى في معرض CES 2024 بمنتج آخر لتحليل البول.

فقد كشفت الشركة عن مجموعة اختبار عدوى المسالك البولية الرقمية (UTI) في المنزل والتي توفر ما تسميه “نتائج الدقة القياسية الذهبية” عبر اختبار مدته دقيقتين.

لاستخدامه، ما عليك سوى التبول على شريط اختبار UTI المقدم ومسحه ضوئيًا للحصول على النتائج عبر تطبيق Vivoo في“ثواني“، كما تقول الشركة.

وإذا كانت النتيجة إيجابية، فيمكن للعملاء بعد ذلك التواصل مع الطبيب للحصول على وصفة طبية إذا لزم الأمر.

وتقول الشركة إن المنتج “يوفر وقت العملاء، ويمنع الارتباك في القراءات، ويحول البيانات إلى صيغة رقمية حتى يتمكن العملاء من مشاركة النتائج مع مقدمي الرعاية الصحية عبر التطبيق، إذا كان العلاج الفوري مطلوبًا”.

يتم الحصول على النتائج عبر الشريط، ثم يتم فك شفرتها بواسطة التطبيق. وتشير Vivoo إلى أن عدوى المسالك البولية هي النوع الأكثر شيوعًا من عدوى العيادات الخارجية، حيث تعاني منها ستة من كل عشر نساء في حياتهن.

كما تقول الشركة إن المنتج الجديد يوفر على المستخدمين بيروقراطية الاختبارات المعملية مع الاحتفاظ أيضًا بالبيانات ذات الصلة للمستخدمين الذين قد يحتاجون إليها، على عكس مجموعات الاختبار العادية.

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