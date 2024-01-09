تكنولوجيا: شاشة ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP تنطلق بالجيل الثالث من لوحات QD-OLED في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Asus في معرض CES 2024 عن شاشة ROG Swift OLED PG32UCDP التي تضم الجيل الثالث من تقنية QD-OLED، مع تقنية مبتكرة في نمط الشاشة المزدوجة.

كانت Asus قد شاركت بعض التفاصيل حول شاشة PG32UCDP في نهاية 2023، وهي أحدث شاشة ROG Swift OLED تنطلق من الشركة بنمط الشاشة المزدوجة التي قدمت في شاشة LG UltraGear OLED 32GS95UE.

وتتميز ROG Swift OLED PG32UCDP بحجم 31.5 إنش على غرار شاشات MSI MAG 321UPX QD-OLED، وMPG 321URX QD-OLED، وتأتي Swift OLED PG32UCDP بدقة 4K، وتدعم معدل تحديث 240 Hz.

أيضاً يمكن للشاشة أن تدعم دقة عرض 1080 بيكسل بمعدل تحديث 480 Hz، كما تؤكد ASUS على أن شاشة PG32UCDP هي أولى شاشات ROG بميزة دعم تقنية Dolby Vision.

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