تكنولوجيا: أحدث قرص بث دوار من Victrola يكلف 1499 دولار أمريكي #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اتخذت Victrola خطوة مفاجئة إلى حد ما نحو الأقراص الدوارة المتطورة القادرة على البث على مدار السنوات الماضية، وهي تعرض أحدث ما في المجموعة في معرض CES 2024.

Victrola Stream Sapphire عبارة عن قرص دوار بقيمة 1499 دولارًا يحتوي على مكونات ومواد “ممتازة” يمكنه الاتصال بأنظمة البث Sonos وRoon ويدعم أيضًا بروتوكول التوصيل والتشغيل العالمي (UPnP). ويمكنه أيضًا إخراج مايصل إلى 24 بت/48 كيلو هرتز من صوت FLAC بدون فقدان.

هذا يعني أن Stream Sapphire يمكنه إخراج الفينيل الخاص بك إلى نظام Sonos بمجرد إعداده على نفس الشبكة مثل مكبرات الصوت Sonos الخاصة بك.

أما بالنسبة لـ Roon، فهو نظام أكثر تعقيدًا يعتمد على الخادم يجمع ملفات الموسيقى وخدمات البث معًا ويبثها إلى مكبرات الصوت وأجهزة الإخراج المتوافقة.

مجموعة الأجهزة التي يمكنك استخدامها أكبر بكثير من النظام البيئي Sonos، ولكن يبدو أن دعم Roon يعمل بنفس الطريقة. بمجرد توصيل Sapphire بإعداد Roon الخاص بك في تطبيق Victrola’s Stream، سيقوم القرص الدوار بإخراج الصوت إلى أي مكبرات صوت موجودة في هذا الإعداد.

وبما أن Roon تتكامل مع بروتوكولات أخرى مثل Apple AirPlay وGoogle Chromecast، فيجب أن تكون قادرًا على إرسال صوت القرص الدوار إلى أجهزة مثل HomePod أو أي مكبرات صوت متوافقة مع Chomecast.

وبالمثل، يمكن لأي مكبرات صوت أو أجهزة استقبال صوت تدعم UPnP إخراج الصوت من Sapphire أيضًا.

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