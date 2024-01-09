تكنولوجيا: ‏Mophie تقوم بإحياء حزمة الطاقة لأجهزة آيفون #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود حزمة Juice Pack من Mophie، والتي كانت مرادفة عمليًا لحافظات بطاريات الهواتف الذكية،

ففي معرض CES 2024. مع توقف شركة أبل عن حزمة بطارية MagSafe كجزء من تطهيرها لملحقات Lightning، استغلت Mophie المملوكة لشركة Zagg الفرصة لإعادة تقديم Juice Pack حزمة لأول مرة منذ خمس سنوات. تم تصميم الإصدار الجديد من حزمة البطارية لسلسلة iPhone 15 (باستثناء 15 Plus).

تختلف سعة البطارية في مجموعة Juice Pack الجديدة وفقًا لطراز آيفون الخاص بك. يحتوي إصدار iPhone 15 على بطارية بسعة 2400 مللي أمبير، وينتقل طراز iPhone 15 Pro إلى 2600 مللي أمبير، في حين يأتي إصدار iPhone 15 Pro Max مع 2800 مللي أمبير.

تدعم الحافظة الشحن العابر وستعطي الأولوية لجهاز آيفون عندما يحتاج كلاهما إلى الطاقة. تتميز حافظات iPhone 15 و15 Pro من Mophie بأبعاد خارجية متطابقة تبلغ 161 × 75 × 17.54 ملم (6.3 × 3 × 0.7 بوصة).

وفي الوقت نفسه، يأتي iPhone 15 Pro Max بأبعاد 174 × 81.1 × 17.12 ملم (6.85 × 3.2 × 0.67 بوصة).

تم تصنيع الحافظة من مادة أكريلونتريل بوتادين ستايرين (ABS) وهي لها زوايا مرتفعة قليلاً للمساعدة في الحماية من السقوط.

تبلغ تكلفة حزمة Mophie Juice Pack لسلسلة iPhone 15 حوالي 100 دولار. وستكون حافظة البطارية متاحة للطلب المسبق في أواخر شهر فبراير من موقع Mophie الإلكتروني.

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