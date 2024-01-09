تكنولوجيا: ‏ MSI Claw أول جهاز ألعاب محمول مبني على شريحة Core Ultra من انتل #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة MSI جهاز ألعاب محمول يسمى Claw في معرض CES 2024 في لاس فيغاس. وعلى عكس أكبر منافسيه Steam Deck و ASUS ROG Ally، فهو مدعوم بمعالجات Intel بدلاً من معالجات AMD.

يعمل Claw على شريحة Core Ultra الجديدة من Intel ويأتي مدمجًا مع تقنية XeSS من Intel، والتي تستخدم خوارزميات ترقية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتعزيز FPS للحصول على تجربة لعب سلسة.

تقول MSI أن هذا سيسمح للمستخدمين بالاستمتاع حتى بألعاب AAA كثيفة الاستخدام للموارد على جهاز محمول.

يستخدم الجهاز أيضًا تصميم التكنولوجيا الحرارية من MSI المسمى Cooler Boost Hyperflow الذي يعيد توجيه تدفق الهواء لتبريد المكونات الداخلية بحيث لا يسخن حتى بعد جلسات اللعب الممتدة.

تدوم بطارية الجهاز لمدة ساعتين في ظل ظروف عبء العمل الكامل، مثل بطارية ROG Ally. كما انه يحتوي أيضًا على شاشة عالية الدقة مقاس 7 بوصات، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

يمكّن نظام MSI المستخدمين من تخصيص وحدات الماكرو الشخصية بشكل كامل لألعاب معينة، ويتيح لهم الوصول إلى ألعاب Android بالإضافة إلى عناوين Windows على الجهاز المحمول.

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