تكنولوجيا: شركة Kia تعلن عن أسطول من الشاحنات الصغيرة النموذجية في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادت Kia إلى معرض CES بعد خمس سنوات، وأعلنت للتو عن منصة EV معيارية جديدة تسمى Platform Beyond Vehicles، أو PBV بشكل مختصر.

لا تزال هذه السيارات في مرحلة المفهوم وليست من نوع السيارات التي ستخرج وتشتريها للتجول في المدينة أو الذهاب في إجازة. بدلاً من ذلك، ستركز سيارة PV5، وهي السيارة الأولى التي تخطط لها Kia، على مرافق الأعمال مثل خدمات نقل الركاب والتوصيل وغيرها من مرافق الأعمال.

ربما يكون أروع شيء في PV5 هو مدى تركيبها المعياري. عرضت Kia أربعة تكوينات مختلفة. المعيار هو شاحنة صغيرة، ولكن يمكنك استبدالها بسقف ممتد إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر.

يمكنك أيضًا تبديل الثلثين الخلفيين بالكامل ووضعهما في تكوين شاحنة صغيرة، وأخيرًا هناك تكوين سيارة أجرة يركز على نقل الركاب.



وكما قد تتخيل، فإن الجزء الداخلي عبارة عن وحدات نمطية بالكامل لتمكين هذه التحولات. ولم تذكر Kia قدرات القيادة الذاتية على وجه التحديد، وأظهرت اللقطات الداخلية للسيارة مقعد سائق تقليدي إلى حد ما ومنطقة توجيه.

ومع ذلك، قالت الشركة أيضًا إنها تريد تطوير Robotaxi PV5 بالشراكة مع Motional التي ستوفر تجربة قيادة ذاتية.

وبعيدًا عن PV5، قامت Kia أيضًا بالتشويق لسيارتي PV7 الكبيرة و PV1 الصغيرة نسبيًا، وهما أثنين من السيارات يهدفان إلى العمل مع بعض.

تعد PV7 هي الأكبر في المجموعة، مما يمنحها مساحة داخلية أكبر بالإضافة إلى نطاق القيادة، في حين أن PV1 من المفترض أن تكون صغيرة لعمليات التسليم في الميل الأخير.

والشيء الرائع هو أن هناك نظام سكك حديدية يمكنه ربط السيارتين معًا حتى تتمكن بسهولة من نقل البضائع من PV7 الأكبر إلى PV1.

كما هو الحال في معرض CES في كثير من الأحيان، لا يوجد الكثير من التفاصيل حول متى ستنتقل مبادرة PBV من المفهوم إلى منتج قيد الإنتاج، ولكن Kia تقوم بالفعل ببناء مصنع مخصص للسيارات PBV في كوريا، مع خطط لقدرة تصنيع 150000 سيارة في عام 2025.

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