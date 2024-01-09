تكنولوجيا: ‏LifeSpan تقدم دراجة التمارين المكتبية والتي يمكنها شحن هاتفك #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استعرضت LifeSpan دراجتها المكتبية Ampera التي تم إصدارها مؤخرًا خلال معرض CES 2024. وعلى عكس بعض الدراجات المكتبية، تم تصميم Ampera لالتقاط طاقتك واستخدامها لشحن هاتفك عبر لوحة الشحن Qi بقوة 15 واط، أو يمكنك إعادة شحن الحاسب المحمول الخاص بك عبر منفذ USB-C بقوة 65 واط.

لن تحتاج حتى إلى توصيلها، لأنها تعمل بالكامل تحت طاقتها الخاصة، أو على الأقل من الطاقة التي تتمتع بها بمجرد تزويدها بعضًا منها.

تشير التقديرات الرسمية للشركة إلى أنه يمكن شحن الهاتف ليصل إلى 50 بالمائة خلال نصف ساعة. وإذا قمت بالتحرك بسرعات تزيد عن 60 دورة في الدقيقة، فستكون قادرًا على إنتاج 65 واط في الساعة، وهو ما يكفي لتوفير بعض الطاقة المناسبة في الحواسب المحمولة أو حزمة بطارية USB.

يوجد أيضًا تطبيق مصاحب يتيح لك تتبع مقدار الطاقة التي قمت بتوليدها، وعدد السعرات الحرارية التي حرقتها، وحتى تغيير لون ضوء RGB المدمج. ومن المؤكد أنها مريحة بما يكفي للعمل بها.

تتوفر دراجة Ampera Office Bike للشراء الآن على Amazon، ويبلغ سعرها عادةً 999 دولارًا، وهي معروضة للبيع حاليًا مقابل 799 دولارًا.

المصدر

اعلان





