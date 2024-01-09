تكنولوجيا: ‏Skyted تطلق قناع جديد يعمل على عزل الصوت الصادر عنك #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Skyted حملتها على Kickstarter اليوم في معرض CES 2024 للأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل على تقليل الضوضاء والتي ستسمح لك بالتحدث بحرية عن المعلومات السرية في أي مكان دون القلق بشأن سماع الأشخاص من حولك.

لقد كسر هذا الجهاز بالفعل هدفه البالغ 8800 دولار عدة مرات، وتم جمع 54000 دولار، مما يعني أنه مفهوم لاقى صدى لدى العديد من الأشخاص.

وعلى ما يبدو، لم يتم تصميم القناع للتخلص تمامًا من الضوضاء أو السماح لك بالصراخ في وسط مكان عام سبيل المثال. ومع ذلك، فهو سيخفض الصوت بمقدار 25 ديسيبل. لذا، إذا كنت تتحدث بمستوى صوت عادي، فلن يسمع الشخص المجاور لك ما تقوله.

يستخدم القناع تقنية مشابهة للنماذج الحديثة من المحركات النفاثة، التي تستخدم الرنانات لسحب الصوت بعيدًا إلى الغرف. وبهذه الطريقة، تتبدد الموجات في بيئة خاضعة للرقابة بدلاً من تسربها وسماعها.

توجد ثقوب صغيرة في منتصف الجزء الداخلي للقناع، وتوجد تجاويف مقاس 12 مم على جانبي الوجه. كما يوجد ميكروفون داخل القناع، والذي يمكنه الاتصال بهاتفك أو الحاسب المحمول عبر البلوتوث أو السلك.

يحتوي القناع على مقابس صوتية مدمجة للإدخال والإخراج، حتى تتمكن من سماع صوتك والأشخاص الآخرين في مكالمتك.

يتوفر Skyted حاليًا بسعر يبدأ من 299 دولارًا أمريكيًا في وقت مبكر على Kickstarter، على الرغم من أنه بعد الفترة التمهيدية سيكلف 100 دولارًا إضافيًا.

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