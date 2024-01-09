تكنولوجيا: ‏JBL تطلق بطاريات قابلة للاستبدال لمكبرات الصوت المحمولة الجديدة التي تعمل بتقنية Bluetooth في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عندما يتعلق الأمر بمكبرات صوت Bluetooth المحمولة، فإن عمر البطارية دائمًا نقطة شائكة، لذا تركز آخر تحديثات JBL على تحسين هذه النقطة.

وكجزء من إعلانها اليوم في معرض CES 2024 في لاس فيغاس، قدمت الشركة إصدارين محدثين من PartyBox وثلاثة تكرارات محمولة جديدة.

وبصرف النظر عن ترقيات البطارية، فإنهم جميعًا يدعمون تقنية Bluetooth 5.3 مع صوت LE و Auracast لتوصيل عدد لا يحصى من مكبرات الصوت JBL الأخرى التي تدعم Auracast لاسلكيًا. بالإضافة إلى ذلك، يلعب النسيج والبلاستيك المعاد تدويره دورًا في بنائها.

والآن، يحتوي JBL PartyBox Club 120 كبير الحجم (بسعر 400 دولار) و PartyBox Stage 320 (بسعر 600 دولار) على بطاريات قابلة للتبديل بسهولة حتى تتمكن من الاحتفال بشكل يتجاوز حدود شحنة واحدة.

وتحتوي الأجهزة المحمولة الشخصية من الجيل التالي على JBL Xtreme 4 متوسطة الحجم (بسعر 380 دولارًا) و Clip 5 الأصغر (بسعر 80 دولارًا) و Go 4 (بسعر 50 دولارًا)، وجميعهم يتمتعان بأوقات تشغيل أطول بشحنة واحدة.

يعد Xtreme 4 الآن أيضًا استثمارًا أكثر موثوقية على المدى الطويل مع بطارية قابلة للاستبدال لسهولة الخدمة. كما ان حاصل تصنيف IPX4، مما يعني أنه مقاوم للمطر الخفيف. لا يزال بإمكانك إجراء إقران استريو لاسلكي أساسي مع مكبري صوت للإخراج الأيسر والأيمن والتحكم في شاشات الإضاءة ذات السمات باستخدام تطبيق JBL PartyBox.

وعلى الرغم من أن عمر البطارية لا يزال كما كان من قبل مع ما يصل إلى حوالي 12 ساعة لجهاز PartyBox 110 و 18 ساعة لجهاز PartyBox 320، إلا أنه يمكنك الآن شراء حزم بطاريات إضافية وتبديلها عند الحاجة.

يحتوي كلا مكبري الصوت كبيري الحجم على تقنية Bluetooth 5.3 مع صوت LE و Auracast؛ وهي ميزة Bluetooth الجديدة التي تسمح للعديد من الأجهزة بالانضمام إلى نفس البث الصوتي.

ووفقًا لـ JBL، يمكنك توصيل عدد غير محدود من مكبرات الصوت JBL التي تدعم تقنية Auracast معًا للحصول على صوت أكبر.

وعلى صعيدًا آخر، تتميز الميكروفونات بوقت تشغيل قابل لإعادة الشحن لمدة 20 ساعة مع ملحق دونجل إضافي لمدة 12 ساعة وشحن سريع لمدة 10 دقائق لساعتين إضافيتين من الاستخدام.

ويُقال إن Clip 5 لديه قوة محرك متزايدة للمساعدة في تحسين الصوت العام وتوفير صوت جهير ثابت، على الأقل بالنسبة لحجمه. فهو يوفر ما يصل إلى 12 ساعة من عمر البطارية، بالإضافة إلى ثلاث ساعات إضافية في وضع Playtime Boost.

اما عن جهاز JBL Go 4 الصغير، فهو الأكثر قابلية للحمل في المجموعة، مع تصميم خارجي محدث. ويظل إخراج الصوت كما كان من قبل، ولكن عمر البطارية يصل الآن إلى 7 ساعات، بالإضافة إلى ساعتين إضافيتين عند الاستماع في وضع Playtime Boost.

من المفترض ان يتم إطلاق جميع الاجهزة في أبريل 2024.

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