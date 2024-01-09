شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Duolingo يستبدل بعض الموظفين بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة Duolingo، وهي شركة متخصّصة في مجال تعليم اللغات، بخفض 10 % من المتعاقدين معها واستخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي للتعامل مع المهام التي اعتادوا القيام بها، حسبما ذكرت بلومبرج، وقال متحدث باسم المؤسسة: "لم نعد بحاجة إلى عدد كبير من الأشخاص للقيام بنوع العمل الذي كان يقوم به بعض هؤلاء، وجزء من ذلك يمكن أن يعمل من خلال الذكاء الاصطناعي"، وفقاً لموقع engadget.

أخبر الرئيس التنفيذي "لويس فون آهن" المساهمين في نوفمبر، أن الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى جديد، مثل النصوص البرمجية، "بشكل أسرع"، ويعتمد Duolingo أيضًا على الذكاء الاصطناعي لإنشاء الأصوات التي يسمعها المستخدمون داخل التطبيق، وأصدرت الشركة سابقًا ميزات الذكاء الاصطناعي التي تواجه العملاء أيضًا، في العام الماضي، قدمت مستوى متميز يسمى Duolingo Max والذي يمنح المشتركين إمكانية الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي الذي يمكنه شرح سبب كون إجاباتهم صحيحة أو غير صحيحة، وتتيح ميزة Max أخرى تسمى "Roleplay" للمشتركين ممارسة مهاراتهم اللغوية في سيناريوهات مختلقة، مثل طلب الطعام في مقهى باريسي.

أدى ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديث خلال العامين الماضيين إلى ظهور خوف المجتمع من فقدان الوظائف لصالح التكنولوجيا، وفي هذه الحالة، لم يتأثر أي موظف بدوام كامل بتخفيضات الوظائف، وقال المتحدث إن ذلك ليس علامة على أنها تستبدل عمالها بالذكاء الاصطناعي.