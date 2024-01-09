تكنولوجيا: الجيل التاسع من جهاز الألعاب Lenovo Legion Slim 5 16 ينطلق بمعالج Ryzen 8040 في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو في معرض CES هذا العام عن جيل جديد من أجهزة الحاسب الذي يتضمن الجيل التاسع من Legion Slim 5 16 بمعالج Ryzen 8040 وكرت شاشة RTX 4070 في أعلى نموذج.

يعد الجيل التاسع من أجهزة Lenovo Legion Slim 5 16 من الإصدارات المتوسطة المخصصة للألعاب لهذا العام، ولقد قامت لينوفو بتحديث الجهاز بمعالج أقوى، وكرت شاشة بآداء أعلى، مع نموذج إختياري يدعم معدل تحديث 240 Hz في الشاشة.

كما يأتي هذا الإصدار بتفس لغة التصميم التي إستخدمت في Lenovo Slim 5 العام الماضي، ويضم هيكل الجهاز مجموعة متنوعة من المنافذ في جميع الإتجاهات تشمل اثنان من المنافذ USB A، ومدخل RJ45، مع منفذ HDMI 2.1 في الجهة الخلفية.

ويتضمن جانبي الجهاز منافذ USB C مع DisplayPort ويعمل أحدهم لتوصيل الطاقة، مع combo jack، وفتحة لقاريء بطاقة SD، إلى جانب زر منزلق لغالق الكاميرة.

أيضاً يضم الجهاز شاشة بحجم 16 إنش، وكاميرة FHD، ويتوفر Lenovo Slim 5 16 بنموذج يتميز بدقة 1600 بيكسل في الشاشة ومعدل تحديث 240 Hz، وإستجابة سريعة عند 3 مللي ثانية، كمت تتميز الشاشة في هذا النموذج بسطوع 500 nit، وتدعم تقنية NVIDIA G-SYNC، مع تغطية ألوان بنسبة 100% من sRGB.

كما تقدم لينوفو نموذج بتصميم أنحف من الجيل التاسع من أجهزة Lenovo Slim 5 16، والذي يتضمن معالج AMD Ryzen 8040 Hawk Point، مع كرت الشاشة RTX 4070.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 80 Wh، وتقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث 5.1، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز في شهر أبريل بسعر يبدأ من 1499 دولار.

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