تكنولوجيا: تقدم ASUS Republic of Gamers حدث الإطلاق الافتراضي لمن يتجرأون: Transcendence في معرض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ASUS Republic of Gamers (ROG) اليوم عن مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة والحصرية التي تركز على الأداء في حدث الإطلاق الافتراضي Transcendence لمعرض CES® 2024.

يشتمل هذا الجيل الأحدث من حلول الألعاب في المنزل وأثناء التنقل على شاشات عرض سريعة ومذهلة بشكل مثير للإعجاب، وأجهزة كمبيوتر محمولة ذات سرعة مذهلة ورسومات عالية المستوى، وأقوى هاتف ألعاب في السوق، هاتف ROG Phone 8.

سيتمكن المشاهدون من الشروع في رحلة غامرة إلى عالم الألعاب المتطور مع تشكيلة ROG التي لا مثيل لها من المنتجات المتميزة. بفضل النظام البيئي Advanced Back to the Future (BTF) الجديد، تساعد ROG في تقليل فوضى الكابلات المرئية في تصميمات DIY.

تُحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة ROG Zephyrus G14 وG16 ثورة في الألعاب المحمولة بفضل الأجهزة الداخلية القوية والشاشات المذهلة. يمكن للاعبين الانغماس في الأداء الذي لا مثيل له للكمبيوتر المحمول ROG Strix SCAR 18، المصمم لعشاق الرياضات الإلكترونية الذين يبحثون عن أقصى أداء. توفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة المخصصة للألعاب قوة لا مثيل لها مع معالج Intel® Core™ Ultra 9 ووحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA® GeForce RTX 4090 الرائدة.

في أعقاب الصفقة الأخيرة بين ASUS وIntel للاستحواذ على أعمال وحدة الحوسبة التالية (NUC) من Intel، أنشأت ROG أول وحدة ROG NUC على الإطلاق – وهو الاسم الرمزي للكمبيوتر الشخصي المدمج والقوي Scorpion canyon، وهو أعجوبة ألعاب صغيرة جدًا مع معالجات Intel Core Ultra ورسومات NVIDIA RTX التي توفر حلاً متعدد الاستخدامات للألعاب.

سلسلة ROG Zephyrus: الارتقاء بواقع الألعاب

تعيد أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب ROG Zephyrus G14 وG16 تعريف هذا النوع بمجموعة من الميزات الاستثنائية. يتميز الهيكل المصنوع من الألومنيوم الفاخر المُعاد تصميمه، والمتوفر باللونين الرمادي Eclipse Gray وPlatinum White، بخفة الوزن والمتانة – يبلغ سمك G14 1.59 سم فقط ويزن 1.5 كجم، في حين يبلغ وزن G16 الذي يبلغ سُمكه 1.49 سم 1.85 كجم فقط. يوجد شريط Slash Lighting LED المميز على الهيكل والذي يواصل ويعزز خيارات التخصيص كما أنها أول أجهزة كمبيوتر محمولة تتميز بشاشات ROG Nebula Display OLED. مع جهاز Zephyrus G14 ، وZephyrus G16 ، يتميز كلاهما بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، وشهادة VESA DisplayHDR True Black 500، ونسبة تباين مذهلة تبلغ 1,000,000:1. تعمل تقنية Hi-Res Audio وDolby Atmos® على تحسين جودة الصوت، وتكتمل بكاميرات HD مدمجة للاتصال السلس.

تم تصميم سلسلة Zephyrus للاعبين والمبدعين والمصممين، وتتضمن G14 مع معالج AMD Ryzen 9 8940H وG16 مع ما يصل إلى معالج Intel Core Ultra 9 185H. تم تجهيز كلا الجهازين المحمولين بوحدات معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX، ويتميزان بمجموعة متنوعة من حلول التبريد الذكية ROG القوية لتحقيق الأداء الأمثل.

مع سلسلة Zephyrus التي تمت ترقيتها، ترتقي ROG بالألعاب المحمولة إلى مستوى جديد، حيث تمزج بسلاسة بين التكنولوجيا والأداء والجماليات لتجربة ألعاب لا مثيل لها. يمكن للاعبين أو المحترفين المبدعين أو عشاق التصميم الارتقاء بواقع الألعاب الخاص بهم باستخدام سلسلة Zephyrus.

ROG Strix SCAR 16 وSCAR 18: قوى ألعاب لا حدود لها

تعيد أجهزة الكمبيوتر المحمولة ROG Strix SCAR 16 وSCAR 18 تعريف التميز في الألعاب بميزات متطورة. مدعومًا بمعالج Intel Core i9 14900HX ووحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA GeForce RTX 4090، فإنها توفر أداءً لم يُسمع به من قبل. يضمن التصميم الحراري، بما في ذلك المعدن السائل Conductonaut Extreme على وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، مع تقنية Tri-Fan والفتحات المحيطية بالكامل، التبريد الأمثل. تتميز شاشات Mini LED 2.5K (2560×1600) 240 هرتز ROG Nebula HDR – بما في ذلك أول شاشة Mini LED مقاس 18 بوصة من ROG – بنسبة شاشة إلى جسم تصل إلى 90%، بالإضافة إلى صوت Dolby Atmos® رباعي السماعات الذي توفره أجهزة الكمبيوتر المحمولة لألعاب غامرة. بالإضافة إلى لوحة مفاتيح مناسبة للاعبين، وThunderbolt™ 4، و2.5 Gbps LAN، وWiFi 6E، وبطارية بقدرة 90 وات مع شحن USB-C® بقدرة 100 وات. تم تصميم الهيكل المعدني مع الاهتمام بالتفاصيل.

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