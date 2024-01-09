تكنولوجيا: أجهزة Asus ROG Strix Scar تنطلق بشاشة 240Hz ROG Nebula في فعاليات #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Asus في معرض CES عن أجهزة Asus ROG Strix Scar G16 وStrix Scar G18 التي تنطلق بشاشة ROG Nebula بمعدل تحديث 240Hz، وكرت شاشة GeForce RTX 4080.

أضافت Asus إلى الفئة المميزة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب اليوم اثنان من الإصدارات الجديدة، حيث كشفت الشركة عن جهازي ROG Strix Scar G16 وROG Strix Scar G18.

وتتوافق الأجهزة في بعض التكوينات الداخلية ومنها معالج Intel Core i9-14900HX، وكرت الشاشة GeForce RTX 4080 (175 W)، كما تقدم Asus الأجهزة بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5 5600 RAM، وسعة تخزين 2 تيرابايت في سعة NVMe SSD.

كما يدعم كلا الإصدارين بطارية بقدرة 90 Wh، بينما يأتي ROG Strix Scar 18 بوزن 3 كجم، ويتميز Strix Scar 16 بوزن 2.5 كجم.

أيضاً تدعم الشركة الأجهزة بتصميم يدعم إستقرار درجة الحرارة من خلال نظام تبريد معدني سائل، ومراوح ثلاثية، وللإتصال تدعم Asus أجهزة Strix Scar G18 وROG Strix Scar G16 بمنفذ Thunderbolt 4.0، ومنفذ USB 3.2 فئة C من الجيل الثاني، واثنان من منافذ USB 3.2 فئة A من الجيل الثاني، إلى جانب منفذ HDMI 2.1، ومدخل 3.5مم combo للسماعات، وتضم الأجهزة gigabit ethernet.

كما تتميز الأجهزة بدعم Wi-Fi 6E، والبلوتوث 5.4، ويضم ROG Strix Scar G18 شاشة ROG Nebula بحجم 18 إنش، كما يضم ROG Strix Scar G16 شاشة ROG Nebula بحجم 16 إنش، ويتميز كلا الإصدارين بجودة عرض 2.5K أو بدقة 2560 في 1600 بيكسل، بمعدل تحديث 240 Hz، وإستجابة سريعة عند 3 مللي ثانية.

وتدعم شاشة الأجهزة تغطية لونية بنسبة 100% من DCI-P3، وتتضمن الأجهزة ميزة دعم عدد من المعايير المختلفة، ومنها Dolby Atmos، و Nvidia G-Sync، و Pantone، التي تدعم المستخدمين في الألعاب أو منشيء المحتوى.

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