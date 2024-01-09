علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: MSI تكشف عن شاشة MSI MPG 491CQP بتقنية QD-OLED وحجم 49 إنش #CES2024

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MSI في معرض لاس فيجاس عن شاشة الألعاب MPG 491CQP QD-OLED التي تتميز بتقنية QD-OLED وحجم 49 إنش.

ولقد قدمت MSI شاشات من علامات MAG وMPG التجارية، بتقنية QD-OLED، وتتضمن الشاشات التي كُشِف عنها:

  • MAG 271QPX QD-OLED
  • MPG 271QRX QD-OLED
  • MAG 321UPX QD-OLED
  • MPG 321URX QD-OLED
  • MAG 341CQP QD-OLED

وتأتي شاشة MPG 491CQP QD-OLED بنفس التقنية المميزة لشاشات ASUS وPhilips في شاشات ROG Swift OLED PG49WCD وEvnia 49M2C8900.

كما تتميز الشاشة بدقة 5120 في 1440 بيكسل أو بجودة عرض DQHD، وأبعاد 32:9، وتدعم معدل تحديث 144 Hz.

أيضاً تأتي شاشة MPG 491CQP QD-OLED بتصميم منحني 1800R على غرار شاشة MAG 341CQP QD-OLED، ومن المقرر أن تكشف MSI لاحقاً عن سعر الشاشة وموعد توفرها في الأسواق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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