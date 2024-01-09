تكنولوجيا: MSI تكشف عن شاشة MSI MPG 491CQP بتقنية QD-OLED وحجم 49 إنش #CES2024

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MSI في معرض لاس فيجاس عن شاشة الألعاب MPG 491CQP QD-OLED التي تتميز بتقنية QD-OLED وحجم 49 إنش.
ولقد قدمت MSI شاشات من علامات MAG وMPG التجارية، بتقنية QD-OLED، وتتضمن الشاشات التي كُشِف عنها:
- MAG 271QPX QD-OLED
- MPG 271QRX QD-OLED
- MAG 321UPX QD-OLED
- MPG 321URX QD-OLED
- MAG 341CQP QD-OLED
وتأتي شاشة MPG 491CQP QD-OLED بنفس التقنية المميزة لشاشات ASUS وPhilips في شاشات ROG Swift OLED PG49WCD وEvnia 49M2C8900.
كما تتميز الشاشة بدقة 5120 في 1440 بيكسل أو بجودة عرض DQHD، وأبعاد 32:9، وتدعم معدل تحديث 144 Hz.
أيضاً تأتي شاشة MPG 491CQP QD-OLED بتصميم منحني 1800R على غرار شاشة MAG 341CQP QD-OLED، ومن المقرر أن تكشف MSI لاحقاً عن سعر الشاشة وموعد توفرها في الأسواق.
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