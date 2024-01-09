تكنولوجيا: MSI تكشف عن شاشة MSI MPG 491CQP بتقنية QD-OLED وحجم 49 إنش #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MSI في معرض لاس فيجاس عن شاشة الألعاب MPG 491CQP QD-OLED التي تتميز بتقنية QD-OLED وحجم 49 إنش.

ولقد قدمت MSI شاشات من علامات MAG وMPG التجارية، بتقنية QD-OLED، وتتضمن الشاشات التي كُشِف عنها:

MAG 271QPX QD-OLED

MPG 271QRX QD-OLED

MAG 321UPX QD-OLED

MPG 321URX QD-OLED

MAG 341CQP QD-OLED

وتأتي شاشة MPG 491CQP QD-OLED بنفس التقنية المميزة لشاشات ASUS وPhilips في شاشات ROG Swift OLED PG49WCD وEvnia 49M2C8900.

كما تتميز الشاشة بدقة 5120 في 1440 بيكسل أو بجودة عرض DQHD، وأبعاد 32:9، وتدعم معدل تحديث 144 Hz.

أيضاً تأتي شاشة MPG 491CQP QD-OLED بتصميم منحني 1800R على غرار شاشة MAG 341CQP QD-OLED، ومن المقرر أن تكشف MSI لاحقاً عن سعر الشاشة وموعد توفرها في الأسواق.

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