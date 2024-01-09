تكنولوجيا: أجهزة MSI Prestige 14 AI Evo وPrestige 13 AI Evo تنطلق بمعالجات Intel Core Ultra في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MSI في معرض لاس فيجاس عن أجهزة الحاسب MSI Prestige 14 AI Evo وPrestige 13 AI Evo التي تنطلق بمعالجات Intel Core Ultra.

أطلقت MSI جيل جديد من أجهزة Prestige الذي تضمن Prestige 14 AI Evo، وPrestige 13 AI Evo، إلى جانب أجهزة Prestige 16 AI، وPrestige 14 AI Studio.

وتدعم MSI هذه السلسلة بمعالجات إنتل الجديدة Meteor Lake Core Ultra، وتتميز أجهزة MSI Prestige 14 AI Evo و13 AI Evo بتصميم يدعم التنقل السريع، مع كرت الشاشة Intel Arc.

ويضم Prestige 14 AI Evo معالج Intel Core Ultra 7 155H، مع اثنان من فتحات سعة M.2 لدعم PCIe Gen 4 SSD، مع اثنان من فتحات SO-DIMM، وذاكرة تصل إلى 64 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5.

كما يأتي Prestige 13 AI Evo باثنان من القنوات لذاكرة LPDDR5 بسعة 32 جيجا بايت رام، بينما يتضمن الجهاز فتحة M.2 واحدة بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

ويتميز Prestige 14 AI Evo بحجم 14 إنش وجودة عرض FHD+، وأبعاد 16:10، مع تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144 Hz.

أيضاً يتوفر Prestige 13 AI Evo بشاشة OLED بحجم 13.3 إنش، وجودة عرض 2.8K، كما يضم كاميرة FHD بماسح IR، ومستشعر للإضاءة المحيطة.

وللإتصال تضم أجهزة Prestige 14 AI و13 AI عدد كبير من المنافذ تشمل اثنان من منافذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB A، ومخرج HDMI 2.1، كما يضم Prestige 14 AI مدخل RJ45 jack، ويأتي Prestige 13 AI بفتحة لقارئ ذاكرة microSD، مع قفل Kensington.

كما تدعم الأجهزة تقنية Wi-Fi 7، والبلوتوث 5.4، ويتوفر Prestige 14 AI Evo بسعر يبدأ من 1499 دولار، بينما يتوفر Prestige 13 AI Evo بسعر يبدأ من 1049 دولار.

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