شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "MSI Claw".. أول جهاز ألعاب محمول مبنى على شرائح Core Urtla من Intel والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة MSI جهاز ألعاب محمول يسمى Claw في معرض CES 2024 في لاس فيجاس، وعلى عكس أكبر منافسيه Steam Deck وASUS ROG Ally، فهو مدعوم بمعالجات Intel بدلاً من معالجات AMD.
وتقول MSI أن هذا سيسمح للمستخدمين بالاستمتاع حتى بألعاب AAA كثيفة الاستخدام للموارد على جهاز محمول.
في الواقع، يبدو المخلب مشابهًا إلى حد كبير لنظيره من ASUS، حتى منحنياته في الأسفل من أجل قبضة أفضل .
ويحتوي أيضًا على شاشة عالية الدقة مقاس 7 بوصات، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويمكّن نظام MSI المستخدمين من تخصيص وحدات الماكرو الشخصية بشكل كامل لألعاب معينة، ويتيح لهم الوصول إلى ألعاب Android بالإضافة إلى عناوين Windows على الجهاز المحمول.
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