شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "MSI Claw".. أول جهاز ألعاب محمول مبنى على شرائح Core Urtla من Intel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة MSI جهاز ألعاب محمول يسمى Claw في معرض CES 2024 في لاس فيجاس، وعلى عكس أكبر منافسيه Steam Deck وASUS ROG Ally، فهو مدعوم بمعالجات Intel بدلاً من معالجات AMD.

ويعمل Claw على شرائح Core Urtla الجديدة من Intel ويأتي مدمجًا مع تقنية XeSS من Intel، والتي تستخدم خوارزميات ترقية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتعزيز FPS للحصول على تجربة لعب سلسة، وفقا لتقرير engadget.

وتقول MSI أن هذا سيسمح للمستخدمين بالاستمتاع حتى بألعاب AAA كثيفة الاستخدام للموارد على جهاز محمول.

ويستخدم الجهاز أيضًا تصميم التكنولوجيا الحرارية من MSI المسمى Cooler Boost Hyperflow الذي يعيد توجيه تدفق الهواء لتبريد المكونات الداخلية بحيث لا يسخن حتى بعد جلسات اللعب الممتدة ، وتدوم بطاريته لمدة ساعتين في ظل ظروف عبء العمل الكامل، مثل بطارية ROG Ally.

في الواقع، يبدو المخلب مشابهًا إلى حد كبير لنظيره من ASUS، حتى منحنياته في الأسفل من أجل قبضة أفضل .

ويحتوي أيضًا على شاشة عالية الدقة مقاس 7 بوصات، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويمكّن نظام MSI المستخدمين من تخصيص وحدات الماكرو الشخصية بشكل كامل لألعاب معينة، ويتيح لهم الوصول إلى ألعاب Android بالإضافة إلى عناوين Windows على الجهاز المحمول.