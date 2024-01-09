تكنولوجيا: جهاز Acer Predator Helios 18 ينطلق بتصميم مبتكر لمفصل الشاشة #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتميز جهاز Predator Helios 18 للعام 2024 بتصميم جديد في مفصل الشاشة، مع تحسينات في التكوينات الداخلية.

لا تختلف لغة تصميم Helios 18 عن إصدار العام الماضي، حيث يأتي الجهاز بتصميم مميز باللون الأسود بوزن 3.26 كجم، وسماكة 1.14إنش، ويضم مفصل الشاشة في هذا الإصدار إضاءة RGB، بمؤثرات مميزة تعرف من Acer بشريط إضاءة “Infinity Mirror”.

ومن بين التغييرات المميزة لهذا الإصدار في أزرار “MagKey 3.0” وWASD، مع دعم تبديل أغطية المفاتيح الميكانيكية للحصول على تجربة مخصصة في الألعاب.

وتقدم Acer الجهاز باثنان من المجموعات الإضافية من أغطية المفاتيح للتبديل، ويضم Helios 18 رقاقة معالج Intel Core i9-14900X، ويدعم ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 4 تيرابايت.

أيضاً يتميز الجهاز بكرت الشاشة NVIDIA RTX 4090، وفي نظام التبريد يضم الجهاز الجيل الخامس من مراوح Aeroblade 3D لدعم التحكم في إستقرار الحرارة في الجهاز، كما تدعم Acer الجهاز بميزة التصويل الحراري المعدني.

ومن المقرر أن يبدأ سعر الجهاز من 2000 دولار، كما ينطلق Helios 18 بميزة دعم تقنية Wi-Fi 7، ويضم الجهاز عدد من المنافذ تشمل HDMI 2.1 بحجم كامل، وEthernet، وفتحة لقارئ بطاقة ذاكرة microSD، واثنان من منافذ USB C.

ويضم الجهاز شاشة بمعدل 250Hz، ولوحات mini LED، التي تصل إلى نسبة سطوع 1000 nit، مع تغطية لونية بنسبة 100% من DCI-P3.

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