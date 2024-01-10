تكنولوجيا: ‏Micron تطلق LPCAMM2 في #CES2024.. ذاكرة عشوائية للحاسب المحمول يمكن أن تحل محل SODIMM

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Micron وحدات ذاكرة عشوائية LPCAMM2 باستخدام LPDDR5X في معرض CES 2024 في لاس فيغاس.

تأتي هذه الأخبار بعد أن نشرت هيئة معايير JEDEC رسميًا معيار CAMM2 في ديسمبر، وادعت شركة سامسونج أنها كانت أول من أعلن عن وحدة LPCAMM في سبتمبر الماضي.

لكن ميكرون وسامسونج لم يصلا إلى LPCAMM بمفردهما. استشعارًا للحاجة الواضحة إلى تغيير جديد في تصميمات الذاكرة العشوائية (RAM)، قامت شركة Dell بتطوير بديل داخلي لوحدات الذاكرة SODIMM (وحدات الذاكرة الصغيرة المضمنة المزدوجة المخطط التفصيلي) على مدار السنوات الماضية والتي يطلق عليها اسم CAMM، أو وحدة الذاكرة المرفقة بالضغط.

وبدلاً من شرائح الذاكرة الكبيرة، يضع CAMM شرائح الذاكرة على وحدة يتم تثبيتها في اللوحة الرئيسية للحاسب الشخصي. والنتيجة هي الذاكرة التي تشغل مساحة أقل بكثير، ولديها القدرة على أن تكون أسرع وأكثر كفاءة بشكل كبير حيث يمكنها الوصول إلى وحدة المعالجة المركزية بآثار أقصر.

اختبرت شركة Dell وحدات CAMM غير القياسية على جهاز Precision 7670 في عام 2022، مما أدى إلى عاصفة نارية على الإنترنت.

تدعي شركة Micron أن وحداتها المزودة بذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X (المتوفرة بسعة 16 جيجابايت إلى 64 جيجابايت) تشغل مساحة أقل بنسبة 64 بالمائة من ذاكرة SODIMM، وتستخدم طاقة أقل بنسبة 61 بالمائة وتكون أسرع بنسبة 71 بالمائة في أحمال العمل الأساسية لـ PCMark 10.

يدعم معيار CAMM2 كلا من DDR5 للأجهزة السائدة، بالإضافة إلى LPDDR5 و5X “لمجموعة واسعة من أجهزة الحواسب المحمولة وقطاعات معينة من سوق الخوادم“، وفقًا لـ JEDEC.

لقد كانت LPDDR أكثر شيوعًا في أجهزة الحواسب المحمولة لأنه يمكن تشغيله بمستويات طاقة منخفضة مع الاستمرار في تقديم عمليات نقل بيانات عالية السرعة.

وبالإضافة إلى فوائد السرعة والطاقة، تعيد وحدات CAMM2 فتح الأبواب أمام ترقيات الذاكرة العشوائية وإمكانية الإصلاح للمستهلكين والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو الأمر الذي فُقد عندما أصبحت الذاكرة الملحومة أكثر شيوعًا.

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