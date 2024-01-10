تكنولوجيا: إطلاق ASUS ROG NUC: جهاز حاسب مصغر يحتوي على GeForce RTX 4070 و Intel Core 9 185H في #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت ASUS العديد من المنتجات التي تحمل علامة ROG اليوم، بما في ذلك سلسلة ROG Phone 8 واجهزة حواسب محمولة جديدة من سلسلة ROG Zephyrus G.

بالإضافة إلى ذلك، فقد قدمت جهاز ROG NUC، وهو جهاز حاسب مصغر يمكن أن يثبت أنه أحد أقوى الأجهزة في السوق، حتى مع أبعاده المدمجة. على وجه التحديد، تذكر ASUS أن أبعاد ROG NUC تبلغ 27 × 18 × 5 سم.

ومع ذلك، سيكون الجهاز قابلاً للتهيئة باستخدام معالج Intel Core Ultra 9 185H ووحدة معالجة الرسومات للحاسب المحمول NVIDIA GeForce RTX 4070 التي يمكن أن تصل إلى 140 واط مع Dynamic Boost.

بمعنى آخر، يجمع جهاز ROG NUC بين مكونات الحواسب المحمولة المخصصة للألعاب من الجيل الحالي، والتي تكملها الذاكرة العشوائية ومساحة التخزين القابلة للترقية.

من المفترض أن الحاسب الصغير يدعم ما يصل إلى 128 جيجابايت من الذاكرة العشوائية DDR5-5600 أيضًا، وهو ما يتجاوز قدرات معظم أجهزة الحواسب المحمولة الحديثة.

وبالمثل، يمكن لـ ROG NUC الإخراج إلى أربع شاشات في وقت واحد عبر منافذ DisplayPort 1.4 و HDMI 2.1a و Thunderbolt 4. علاوةً على ذلك، يأتي الجهاز مع العديد من منافذ USB من النوع A، واتصال Wi-Fi 6E ومجموعة برامج Armory Crate ضمن نظام Windows 11.

وبالمناسبة، سيأتي ROG NUC مزودًا بحامل مجمع يسمح بوضع الحاسب الصغير أفقيًا أو رأسيًا.

لسوء الحظ، لم تشارك ASUS أي تفاصيل حول حل تبريد الجهاز، ولا خيارات الذاكرة، أو الأسعار أو التوفر.

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