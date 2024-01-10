تكنولوجيا: إطلاق Poly Voyager Free 20: سماعات أذن مزودة بوظيفة عزل الضوضاء #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت Poly (المعروفة سابقًا باسم Plantronics) تحت مظلة HP الآن، وعلى هذا النحو فهي جزء من معرض OEM الأكبر.

وتؤكد العلامة التجارية أن سماعات Free 20 مخصصة لأي شخص يقدر “الصوت القوي” أثناء التنقل.

تتمتع السماعات الجديدة بخاصية عزل الضوضاء القابلة للتكيف للمساعدة في التركيز على الصوت من برامج تشغيل Poly Audio 10mm الخاصة بها التي تضفي الحيوية على الموسيقى والكلمات.

في هذا الصدد، قامت العلامة التجارية أيضًا بتجهيز كل سماعة أذن Free 20 بميكروفونات ثلاثية لعزل الضوضاء من أجل “الوضوح التام” لصوت المستخدم أثناء استخدامها للمكالمات.

تتوافق Voyager Free 20s أيضًا مع تطبيق Poly Lens، الذي يمكن أن يساعد المستخدم في إدارة تجربة السماعات وتحديثها وتحسينها، كما يساعد أيضًا في اختيار أفضل ما يناسب مجموعات أطراف الأذن الأربع القابلة للإزالة الموجودة في الحافظة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون السماعات جذابة لأولئك الذين استمتعوا بالشحن الذي يدعم تقنية NFC لبعض سماعات الرأس Poly الأخرى، حيث تدعم حافظة Free 20s الشحن اللاسلكي Qi.

من المقرر إصدار سماعات الأذن Poly Voyager Free 20 في مايو 2024، بالسعر الموصى به وهو 149 دولارًا.

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