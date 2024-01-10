تكنولوجيا: ‏Jackery تقدم مولد شمسي جديد في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرض شركة Jackery نظام Explorer الخاص بها، أو المولد الشمسي للخيمة الموجودة على السطح في معرض CES 2024.

ويجمع المنتج، المُصمم للهبوط على الأرض، بين خيمة مثبتة على سيارة وألواح شمسية قابلة للسحب ومصدر طاقة خارجي.

من المتوقع أن تولد الألواح الشمسية لنظام Explorer System بقوة 1000 واط ما بين 4 إلى 5 كيلوواط في الساعة من الطاقة يوميًا في الولايات المتحدة.

يتم تخزين ذلك في محطة طاقة مصاحبة بقدرة 1.26 كيلوواط في الساعة E1000 Plus، مع أقصى خرج للتيار المتردد يبلغ 2000 واط.

تتيح لك السعة تشغيل ثلاجة صغيرة بقدرة 60 واط لمدة 45 ساعة أو فرن بقدرة 900 واط لمدة ساعة تقريبًا. يمكنك أيضًا الترقية إلى سعة 6 كيلو واط في الساعة باستخدام بطاريات التوسعة LFP.

إلى جانب الشحن بالطاقة الشمسية، يدعم جهاز E1000 Plus شحن السيارة، حيث تستغرق عملية الشحن الكاملة حوالي سبع ساعات، أو يمكنك شحن الجهاز بنسبة 100% عبر مقبس الحائط في أقل من ساعتين.

تبلغ أبعاد الخيمة حوالي 2100 × 13000 × 1700 ملم (~ 82.7 × 511.8 × 66.9 بوصة)، وتحتوي على مرتبة من الإسفنج الذكي وإضاءة ملونة قابلة للتعتيم وعزل ونسيج مقاوم للماء لحمايتك من العناصر.

ويقال أيضًا أن المنتج يعمل في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -43 درجة مئوية (~ -45 درجة فهرنهايت) وعلى ارتفاعات تصل إلى 5000 متر (~16400 قدم).

المصدر

اعلان





