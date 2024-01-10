تكنولوجيا: شركة TCL تعلن عن الجهاز اللوحي NxtPaper 14 Pro في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة TCL عن عدد قليل من الأجهزة اللوحية الجديدة في معرض CES هذا العام، بما في ذلك الجهاز اللوحي NxtPaper 14 Pro.

يتميز الجهاز بشاشة NxtPaper 3.0، والتي تكتسب مرشح استقطاب جديد وتعتيم DC محدث للحصول على تجربة قراءة أكثر طبيعية وتقليل إجهاد العين.

يتميز NxtPaper 14 Pro ايضًا بشاشة IPS LCD بحجم 14 بوصة ودقة 2880 × 1800 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. ونظرًا لكونها شاشة NxtPaper، فإنها لا تزال تتميز بنسيج مطفي ولكن يتم تحديثها الآن إلى ذروة سطوع تبلغ 700 نتس في المتر المربع.

تتميز الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، كما أضافت TCL أيضًا زر NxtPaper المخصص الذي يسمح بالتبديل السريع بين أوضاع العرض أحادية اللون والألوان المخفضة وأوضاع الألوان الكاملة.

يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية واحدة بدقة 50 ميجابكسل وفلاش LED من TCL مع معالج Dimensity 8020 المقترن بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت.

يتم تشغيل الجهاز بواسطة نظام Android 14 مع تراكب واجهة المستخدم الخاصة بـ TCL بينما تأتي البطارية بسعة 12000 مللي أمبير وتوفر شحنًا بقوة 33 واط عبر USB-C.

لم تكشف TCL عن أي تفاصيل تسعير لجهاز NxtPaper 14 Pro في الوقت الحالي، لكنها أكدت أنه سيتم إطلاق الجهاز اللوحي في ربيع 2024 بدءًا من الولايات المتحدة.

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