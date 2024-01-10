تكنولوجيا: سامسونج تقدم الكرة الروبوتية Ballie في معرض #CES2024 بمظهر جديد وجهاز عرض مدمج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادت سامسونج مرة أخرى بالكرة الروبوتية Ballie في معرض CES 2024، والتي تستهدف المستهلكين الذين يحتاجون إلى بعض المساعدة الإضافية في جميع أنحاء المنزل.

ويبدو ان هذا الإصدار المحدث هو أول محاولة جادة للشركة لتطوير روبوت رفيق منزلي، وليس مجرد جهاز مزود بمحرك مثل المكنسة الكهربائية الذكية.

وتقول سامسونج إن المستخدمين سيكونون قادرين على إحضار Ballie بحجم كرة البولينج إلى المنزل في عام 2024.

وأظهرت سامسونج أيضًا الأشخاص الذين يتحكمون في لعبة Ballie من خلال التحدث إليها، وكذلك عبر الرسائل النصية.

وفي ردودها، كانت الكرة ترسل مقاطع لما رأته، مثل نشاط الحيوان الأليف المتروك في المنزل.

ومثل الإصدار السابق، يمكن للروبوت الأحدث تشغيل أو إيقاف تشغيل الأضواء والأدوات المتصلة تلقائيًا، بالإضافة إلى الأجهزة غير المتصلة باستخدام جهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء الخاص به.

لم يتم الانتهاء بعد من بعض التفاصيل الرئيسية حول Ballie من سامسونج، بما في ذلك تكلفتها.

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