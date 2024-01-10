تكنولوجيا: إطلاق سماعات الرأس Sennheiser ACCENTUM Plus مع عمر بطارية يصل إلى 50 ساعة #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Sennheiser سماعات الرأس ACCENTUM Plus في معرض CES 2024، والتي تهدف إلى تقديم تجربة صوتية عالية الجودة دون دفع ثمن باهظ.

تتميز هذه السماعات بتقنية Bluetooth 5.2، وتعطي الأولوية لجودة الصوت الممتازة، وعمر البطارية الممتد، والاتصال متعدد الاستخدامات.

كما انها تدعم برامج الترميز الشائعة مثل aptX Adaptive للحصول على صوت مثالي في سيناريوهات مختلفة، مما يوفر ما يصل إلى 50 ساعة من وقت الاستماع لكل شحنة.

وتعمل قطعة الأذن التي تعمل باللمس على تسهيل التحكم البديهي دون الحاجة إلى أزرار أو التنقل في القائمة.

تم تصميم ACCENTUM Plus مع وضع المستخدمين المتميزين في الاعتبار، حيث توفر اتصالاً متعدد النقاط، وتقليل الرياح، وميزات جانبية قابلة للتعديل، مما يسمح للمستخدمين بالتكيف مع البيئة المحيطة بهم بسلاسة.

يتكيف نظام Adaptive ANC (عزل الضوضاء النشط) ديناميكيًا مع التغيرات في الضوضاء المحيطة، مما يقلل من عوامل التشتيت ويعزز تجربة الاستماع.

عندما لا تتمكن من استخدام الاتصال اللاسلكي، يوجد كابل صوت مضمن للترفيه على متن الطائرة أو مخارج سماعات الرأس الأخرى. تتناسب الحزمة بأكملها بشكل مريح مع حقيبة السفر المتوفرة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام أثناء التنقل.

تتوفر Sennheiser ACCENTUM Plus باللون الأسود والأبيض، وستكون متاحة في السوق بدءًا من 20 فبراير بسعر 229.95 دولارًا أمريكيًا.

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