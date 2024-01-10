تكنولوجيا: Asus تكشف عن جهاز Zenbook Duo بشاشة 3K OLED مزدوجة #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت Asus خلال فعاليات معرض CES هذا العام جيل جديد من أجهزة الحاسب المعززة بتقنية الذكاء الإصطناعي والتي تتضمن جهاز Zenbook Duo بشاشة 3K OLED مزدوجة ووزن 1.35 كجم.

يأتي جهاز Zenbook Duo بتصميم صغير الحجم برؤية جديدة في تصميم أجهزة الحاسب المحمول التي تعزز الإنتاجية وتأتي بتصميم يدعم التنقل السريع أيضاً.

ويعد هذا الإصدار الأول من هذه الفئة باثنان من شاشات OLED بحجم 14 إنش وخاصية اللمس، وجودة عرض 3K، ومعدل تحديث 120 Hz، كما يدعم ZenBook Duo ميزة تعدد المهام بكفاءة.

أيضاً يأتي Zenbook Duo بشاشات ASUS Lumina OLED مزدوجة بأبعاد 16:10، مع مفصل للشاشة يدعم توسيع مساحة العمل على الجهاز من خلال إنحناء لوضع مسطح للشاشات بزاوية 180 درجة مع زيادة حجم الشاشة إلى 19.8 إنش.

ويتميز Zenbook Duo بدعم ضبط الشاشة في أكثر من إتجاه بين الوضع الأفقي والرأسي أو بين أوضاع جهاز الحاسب، ووضع الشاشة المزدوجة، ووضع أفقي وأيضاً وضع لدعم المشاركة.

أيضاً يتميز الجهاز بلوحة مفاتيح تدعم الإتصال أو الإنفصال بالجهاز، كما تدعم لوحة المفاتيح إعادة الشحن، تؤكد الشركة على أن الجهاز يأتي بعدد من المعايير تشمل Dolby Vision، وPantone Validate، مع دفع ألوان بمعايير سينمائية بتغطية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3 لتعزيز دقة الألوان.

كما تدعم الشاشات معايير “VESA DisplayHDR True Black 500” لأعمق مستويات في اللون الأسود، أيضاً يدعم الجهاز الإدخال بقلم stylus، مع عدد 4096 من مستويات الضغط في ASUS Pen، مع إيماءات واللمس المتعدد المعززة ببرنامج ScreenXpert.

ومع الحجم الصغير المميز لهذا الإصدار إلا أن Asus تستهدف أيضاً التركيز على الآداء في Zenbook Duo، حيث يأتي بمعالج Core Ultra 9 H، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 2 تيرابايت في سعة PCIe 4.0 SSD.

وتأتي البطارية بقدرة 75 Wh مع تعزيز العمر الإفتراضي للبطارية بنسبة 20%، أيضاً تأتي رقاقة Core Ultra 9 H بكرت شاشة Arc مدمج، كما يستهدف هذا الإصدار التركيز بشكل خاص على تقنية الذكاء الإصطناعي مع معالجة سريعة وWindows Copilot.

ويتضمن معالج Intel Core Ultra شريحة NPU مدمجة للذكاء الإصطناعي، لتعزيز مهام الجهاز بكفاءة أعلى، ويتميز هذا الإصدار بسماكة 14.6مم، ويضم عدد من المنافذ تشمل اثنان من منافذ Thunderbolt 4 ، ومنفذ USB 3.2 فئة A من الجيل الأول، ومنفذ HDMI 2.1، ومدخل 3.5مم للسماعات.

أيضاً يضم الجهاز نظام صوتي بمعايير Harman Kardon، كما يدعم Dolby Atmos، ومن المقرر أن تكشف Asus لاحقاً عن سعر الجهاز وموعد توفره في الأسواق.

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