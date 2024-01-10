تكنولوجيا: MSI تقدم إصدارات جديدة من أجهزة الألعاب المميزة بحجم 18 إنش في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت MSI خلال فعاليات معرض CES هذا العام ثلاثة إصدارات جديدة من أجهزة الألعاب المميزة بحجم 18 إنش.

تتضمن الإصدارات الجديدة من أجهزة MSI جهاز Titan 18 HX بتصميم يرتكز على سبائك المغنسيوم، مع مجموعة من أقوى التكوينات التي تتضمن الجيل 14 من معالجات إنتل Intel Core i9-14900HX، وكرت الشاشة RTX 4090، كما يتميز بذاكرة عشوائية 128 جيجا بايت رام.

ويضم الجهاز ثلاثة من فتحات SSD، ويدعم تقنية Wi-Fi 7، ويدعم الجهاز إستهلاك طاقة 270 واط، وسرعة ثابتة 5.2GHz، مع عدد 8 من الأنوية في وحدة المعالجة.

كما تؤكد MSI على أن الجهاز هو الإصدار الأول بشاشة Mini LED بحجم 18 إنش وجودة عرض 4K ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة معايير VESA DisplayHDR 1000، ويضم الجهاز لوحة لمس تتميز بإضاءة RGB خلفية، ويبدأ سعر الجهاز من 5000 دولار.

ولقد كشفت الشركة أيضاً عن جهاز Raider 18 HX الذي يأتي أيضاً بحجم 18 إنش وتكلفة أقل تتراوح بين 3500 دولار إلى 4000 دولار، ويأتي هذا الإصدار بتصميم يحاكي Titan مع شريط إضاءة RGB في الجزء الأمامي، ويدعم جهاز Raider معالج i9-14900HX، وكرت شاشة RTX 4090، وإستهلاك طاقة بقدرة 250-w.

من جانب أخر يتميز Stealth 18 AI Studio بتصميم نحيف وخفيف مع حجم شاشة 18 إنش، حيث يتميز بوزن 2.86 كجم، كما يضم الجهاز كرت شاشة RTX 4090 بقدرة إستهلاك طاقة 185-w.

ويضم الجهاز الجيل الرابع عشر من معالجات Meteor Lake، مع شريحة NPU لتعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي.

ولقد كشفت الشركة أيضاً عن جهاز Cyborg 14 المميز بأبعاد 16:10، ومعدل تحديث 144Hz، ويبدأ سعر هذا الإصدار من 1000 دولار، ويضم كرت الشاشة RTX 4060، والجيل 13 من معالجات إنتل Core i7، ومن المقرر أن تكشف MSI لاحقاً عن موعد توفر هذه الإصدارات في الأسواق.

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