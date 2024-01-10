تكنولوجيا: جهاز Alienware m16 R2 إصدار جديد مخصص للألعاب بتصميم نحيف #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق Alienware m16 R2 المخصص للألعاب في فعاليات معرض CES لهذا العام بتصميم نحيف وحجم أصغر بنسبة 15%.

أجرت Alienware تغيير جديد في تصميم جهاز الألعاب m16 الجديد مقارنة بإصدار العام الماضي، ويتميز الجهاز بحجم شاشة 16 إنش، مع تحسينات في الآداء.

ويدعم الإصدار الجديد كرت شاشة RTX 4090 التي تقدم تحسينات في الآداء، أيضاً يعد الجهاز الأنحف والأخف بين أجهزة الحاسب المميزة بقدرة بطارية 90 Whr، كما يتميز الجهاز أيضاً بحواف نحيفة، وتصميم أكبر للوحة اللمس، بينما يأتي الجهاز بحجم أصغر بنسبة 15%.

كما تتميز الشاشة بجودة عرض QHD+، وأبعاد 16:10، وتدعم معدل تحديث 240Hz، ويدعم هذا الإصدار سلسلة معالجات Core Ultra H.

أيضاً قامت Alienware بإعادة تصميم نظام التبريد في هذا الإصدار لتعزيز تدفق الهواء بنسبة 43% أفضل، وللإتصال يضم الجهاز منفذ Ethernet، وHDMI 2.1 بحجم كامل، واثنان من منافذ USB Type-A 3.2، إلى جانب اثنان من منافذ USB-C على أن يدعم أحدهم معايير Thunderbolt 4.

وتتميز لوحة اللمس في الجهاز بإضاءة RGB، كما يأتي الجهاز بوضع مخصص لتوفير طاقة البطارية عن طريق إغلاق الإضاءة في الجهاز، كما يمكن النقر السريع على مفتاح F2 لتحويل الجهاز إلى نمط تشغيل هاديء “Alienware Stealth”.

كما يضم الجهاز ذاكرة عشوائية DDRR5، وسعة تخزين في M.2 SSD، أيضاً يتميز بكاميرة FHD IR والتي تدعم تقنية التعرف على الوجه عبر Windows Hello، مع إلغاء الضوضاء بتقنية الذكاء الإصطناعي لتحسين مكالمات الفيديو.

ويدعم Alienware m16 R2 تقنية Wi-Fi 7، ويأتي بالإصدار الجديد من تطبيق Command Center، ويتوفر الجهاز بدءاً من 11 من يناير بسعر يبدأ من 1650 دولار.

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